LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*Новое видео TESTAMENT 22
O <- TOP5 <-
13 сен 2025 : 		 Новое видео NARAKA

12 июл 2025 : 		 Новое видео NARAKA
Новое видео NARAKA



Blazing Sun, новое видео NARAKA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на 24 октября на Art Gates Records.




Сообщений нет

просмотров: 64

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
