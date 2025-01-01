Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новое видео TESTAMENT 48
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
*JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новое видео TESTAMENT 48
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
*JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y 18
[= ||| все новости группы



*

Nightshade

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом NIGHTSHADE выйдет зимой



zoom
NIGHTSHADE выпустят новую работу, получившую название In Essence Divided, в феврале 2026 года на My Kingdom Music. За сведение альбома отвечал Raphaël Bovey, ранее известный по работе с Monkey3, Nostromo, Gojira, Samael и другими.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 76

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом