Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новое видео TESTAMENT 48
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
*JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новое видео TESTAMENT 48
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
*JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y 18
[= ||| все новости группы



*

The Magus

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом THE MAGUS выйдет в 2026



zoom
THE MAGUS сообщили о том, что в начале следующего года состоится релиз нового альбома, получившего название Daemonosophia. За оформление отвечал Nestor Avalos, а его трек-лист выглядит так:

“Pseudoprophetae”
“Daemonosophia”
“Magia Obscura”
“The Era Of Lucifer Rising”
“Amelia”
“The Six In Three Is All One”
“The Pact”
“The Chapel Of Iniquities”
“La Llorona Negra”

«Ученики, мы представляем вам обложку, название и трек-лист нашего второго опуса: "Daemonosophia"! Альбом, который доказывает, что чистую истину и бесконечную мудрость можно найти НЕ наверху, а внизу.....

В музыкальном плане он более резкий и разъярённый, чем наш первый альбом. Более агрессивный и динамичный, но в то же время сохраняющий всепоглощающую мрачную атмосферу, которая всегда была присуща нашей музыке. Конечно, есть дьявольски разнообразные моменты, которые удивят и заставят вас почувствовать себя неловко, но в этом и заключается прелесть создания интеллектуального искусства… Эпоха восстания сатаны...... или Эпоха восстания Люцифера……

Для создания обложки мы решили поработать с известным талантливым художником из Мексики Nestor Avalos, известным своими работами с Exodus, Deicide, Necromantia, Melechesh, Rotting Christ, Varathron, Kreator, Dark Funeral, Sacramentum и другими.

Это адский триптих. На нем изображены шесть (да) адских сущностей: Люцифер/Самаэль в центре, Левиафан/Тиамат слева и Велиал/Сатана справа. Каждый из них демонстрирует свои качества, и все шесть из трех сводятся к одному. Мы работали вместе несколько месяцев, чтобы добиться идеального результата в мельчайших деталях. Нестор сам занимается оккультными искусствами, поэтому он прекрасно понял, чего мы хотели, и действительно, он создал величественную картину, воплощающую инфернальную мудрость и оккультные значения, подчеркивая люциферианскую традицию и музыку альбома!

Вы сможете ознакомиться со всеми доступными версиями альбома и первыми сэмплами нашей музыки через несколько недель... а до тех пор….МЫ ПОДНИМАЕМСЯ ИЗ ГЛУБИН».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 99

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом