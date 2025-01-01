сегодня



Новый альбом THE MAGUS выйдет в 2026



THE MAGUS сообщили о том, что в начале следующего года состоится релиз нового альбома, получившего название Daemonosophia. За оформление отвечал Nestor Avalos, а его трек-лист выглядит так:



“Pseudoprophetae”

“Daemonosophia”

“Magia Obscura”

“The Era Of Lucifer Rising”

“Amelia”

“The Six In Three Is All One”

“The Pact”

“The Chapel Of Iniquities”

“La Llorona Negra”



«Ученики, мы представляем вам обложку, название и трек-лист нашего второго опуса: "Daemonosophia"! Альбом, который доказывает, что чистую истину и бесконечную мудрость можно найти НЕ наверху, а внизу.....



В музыкальном плане он более резкий и разъярённый, чем наш первый альбом. Более агрессивный и динамичный, но в то же время сохраняющий всепоглощающую мрачную атмосферу, которая всегда была присуща нашей музыке. Конечно, есть дьявольски разнообразные моменты, которые удивят и заставят вас почувствовать себя неловко, но в этом и заключается прелесть создания интеллектуального искусства… Эпоха восстания сатаны...... или Эпоха восстания Люцифера……



Для создания обложки мы решили поработать с известным талантливым художником из Мексики Nestor Avalos, известным своими работами с Exodus, Deicide, Necromantia, Melechesh, Rotting Christ, Varathron, Kreator, Dark Funeral, Sacramentum и другими.



Это адский триптих. На нем изображены шесть (да) адских сущностей: Люцифер/Самаэль в центре, Левиафан/Тиамат слева и Велиал/Сатана справа. Каждый из них демонстрирует свои качества, и все шесть из трех сводятся к одному. Мы работали вместе несколько месяцев, чтобы добиться идеального результата в мельчайших деталях. Нестор сам занимается оккультными искусствами, поэтому он прекрасно понял, чего мы хотели, и действительно, он создал величественную картину, воплощающую инфернальную мудрость и оккультные значения, подчеркивая люциферианскую традицию и музыку альбома!



Вы сможете ознакомиться со всеми доступными версиями альбома и первыми сэмплами нашей музыки через несколько недель... а до тех пор….МЫ ПОДНИМАЕМСЯ ИЗ ГЛУБИН». http://www.themagus666.com/





