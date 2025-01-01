Arts
Новости
Участники TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA представляют новый релиз



Участники TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, Al Pitrelli и Chris Caffery, представляют юбилейное издание дебютного альбома Beethoven’s Last Night, выход которого состоялся 12 сентября.

“Overture”
“Midnight”
“Fate”
“What Good This Deafness”
“Mephistopheles”
“What Is Eternal”
“The Moment”
“Vienna”
“Mozart”
“The Dreams Of Candlelight”
“Requiem”
“I’ll Keep Your Secrets”
“The Dark”
“Für Elise”
“After The Fall”
“A Last Illusion”
“This Is Who You Are”
“Beethoven”
“Mephistopheles’ Return”
“Misery”
“Who Is This Child”
“A Final Dream”




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
