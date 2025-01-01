Arts
Новости
Dragonsclaw

12 сен 2025 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

14 авг 2025 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

2 июл 2025 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW

16 фев 2016 : 		 Видео с текстом от DRAGONSCLAW

6 дек 2015 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

11 фев 2014 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

9 дек 2013 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW с бывшим вокалистом ACCEPT

12 сен 2013 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

4 авг 2013 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

10 июн 2013 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW

20 май 2013 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW с бывшим вокалистом ACCEPT

27 мар 2013 : 		 Семплы новых песен DRAGONSCLAW

30 дек 2012 : 		 DRAGONSCLAW завершили запись

10 дек 2012 : 		 DRAGONSCLAW 'Все готово на 98%'

8 окт 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DRAGONSCLAW

14 сен 2012 : 		 Вокалист BANGALORE CHOIR/Ex-ACCEPT на новом альбоме DRAGONSCLAW

4 сен 2012 : 		 Бывший гитарист VIRGIN STEELE на новом альбоме DRAGONSCLAW

4 июн 2012 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

14 мар 2012 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

25 фев 2012 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW с BLAZE'ом BAYLEY

16 янв 2012 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW

27 дек 2011 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW

7 дек 2011 : 		 Новая песня DRAGONSCLAW

3 окт 2011 : 		 Семплы нового альбома DRAGONSCLAW

19 сен 2011 : 		 Новое видео DRAGONSCLAW

19 сен 2011 : 		 Три новых трека DRAGONSCLAW
Новое видео DRAGONSCLAW



“The Road Beneath Your Wheels”, новое видео DRAGONSCLAW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Moving Target:

“The Road Beneath Your Wheels”
“Survival”
“Cry Wolf”
“Don’t Break The Silence Again”
“Back On The Streets”
“Ghost Soldiers”
“Shadowfire”
“(Tell Me) All Your Lies”
“Raise Your Fist”




