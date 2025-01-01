×
Dragonsclaw
Австралия
Heavy Metal
http://www.dragonsclawband.com/
Facebook:
http://www.facebook.com/DragonsclawOfficial
12 сен 2025
:
Новое видео DRAGONSCLAW
14 авг 2025
:
Новое видео DRAGONSCLAW
2 июл 2025
:
Новая песня DRAGONSCLAW
16 фев 2016
:
Видео с текстом от DRAGONSCLAW
6 дек 2015
:
Новое видео DRAGONSCLAW
11 фев 2014
:
Новое видео DRAGONSCLAW
9 дек 2013
:
Новое видео DRAGONSCLAW с бывшим вокалистом ACCEPT
12 сен 2013
:
Новое видео DRAGONSCLAW
4 авг 2013
:
Новое видео DRAGONSCLAW
10 июн 2013
:
Новая песня DRAGONSCLAW
20 май 2013
:
Новая песня DRAGONSCLAW с бывшим вокалистом ACCEPT
27 мар 2013
:
Семплы новых песен DRAGONSCLAW
30 дек 2012
:
DRAGONSCLAW завершили запись
10 дек 2012
:
DRAGONSCLAW 'Все готово на 98%'
8 окт 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома DRAGONSCLAW
14 сен 2012
:
Вокалист BANGALORE CHOIR/Ex-ACCEPT на новом альбоме DRAGONSCLAW
4 сен 2012
:
Бывший гитарист VIRGIN STEELE на новом альбоме DRAGONSCLAW
4 июн 2012
:
Новое видео DRAGONSCLAW
14 мар 2012
:
Новое видео DRAGONSCLAW
25 фев 2012
:
Новая песня DRAGONSCLAW с BLAZE'ом BAYLEY
16 янв 2012
:
Новая песня DRAGONSCLAW
27 дек 2011
:
Новая песня DRAGONSCLAW
7 дек 2011
:
Новая песня DRAGONSCLAW
3 окт 2011
:
Семплы нового альбома DRAGONSCLAW
19 сен 2011
:
Новое видео DRAGONSCLAW
19 сен 2011
:
Три новых трека DRAGONSCLAW
сегодня
Новое видео DRAGONSCLAW
“The Road Beneath Your Wheels”, новое видео DRAGONSCLAW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Moving Target:
“The Road Beneath Your Wheels”
“Survival”
“Cry Wolf”
“Don’t Break The Silence Again”
“Back On The Streets”
“Ghost Soldiers”
“Shadowfire”
“(Tell Me) All Your Lies”
“Raise Your Fist”
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 55
