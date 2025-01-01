Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 18
[= ||| все новости группы



*

Death Dealer

*



12 сен 2025 : 		 DEATH DEALER на Massacre Records

6 фев 2022 : 		 Видео с текстом от DEATH DEALER

19 июн 2021 : 		 Новое видео DEATH DEALER

1 апр 2021 : 		 Новый трек DEATH DEALER

12 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от DEATH DEALER

30 окт 2020 : 		 Новое видео DEATH DEALER

7 сен 2020 : 		 Новая песня DEATH DEALER с участием экс-гитариста MANOWAR

23 июн 2020 : 		 Басист SYMPHONY X в DEATH DEALER, новый альбом осенью

12 май 2016 : 		 Новое видео DEATH DEALER

3 дек 2015 : 		 Новое видео DEATH DEALER

2 дек 2015 : 		 Новый альбом DEATH DEALER вышел на виниле

28 авг 2015 : 		 Новое видео DEATH DEALER

17 июн 2015 : 		 Новый альбом DEATH DEALER выйдет в сентябре

12 май 2014 : 		 Новое видео DEATH DEALER

20 фев 2014 : 		 DEATH DEALER выпустят винил на Pure Steel Records

15 янв 2014 : 		 DEATH DEALER готовят эксклюзив

20 дек 2013 : 		 Гитарист DEATH DEALER в новом видео ZIX

11 дек 2013 : 		 Альбом DEATH DEALER выйдет на виниле

6 ноя 2013 : 		 DEATH DEALER сменили ударника

8 июл 2013 : 		 Видео с выступления DEATH DEALER

30 апр 2013 : 		 Японская версия нового альбома DEATH DEALER выйдет с бонус-треками

30 мар 2013 : 		 Новая песня DEATH DEALER

23 янв 2013 : 		 ROSS THE BOSS основал DEATH DEALER
| - |

|||| сегодня

DEATH DEALER на Massacre Records



zoom
Massacre Records сообщили о подписании контракта с группой DEATH DEALER. Новый альбом, получивший название Reign Of Steel, будет выпущен в начале следующего года.

«Мы рады заключить контракт с Massacre Records у которых богатый послужной список. И мы очень рады, что у Reign Of Steel появился новый дом. Альбом содержит все наши узнаваемый элементы — пауэр, немного трэша и прямолиейный хэви металл!»

Ross the Boss: «Reign Of Steel — сокрушительный образчик металла о убойной группы!»

Sean Peck: «Мы создавали этот альбом, будучи запертыми в антиутопической реальности, вызванной ковидом. Это дало нам множество полноценных часов на то, чтобы сосредоточиться на сочинении и записи, возможно, нашего лучшего достижения как коллектива».

Stu Marshall: «Мы потратили бесчисленное количество часов на создание этого альбома и очень рады представить его всем желающим. Я думаю, что он может даже содержать самый продолжительный непрерывный high scream из всех записанных...»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 89

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом