DEATH DEALER на Massacre Records



Massacre Records сообщили о подписании контракта с группой DEATH DEALER. Новый альбом, получивший название Reign Of Steel, будет выпущен в начале следующего года.



«Мы рады заключить контракт с Massacre Records у которых богатый послужной список. И мы очень рады, что у Reign Of Steel появился новый дом. Альбом содержит все наши узнаваемый элементы — пауэр, немного трэша и прямолиейный хэви металл!»



Ross the Boss: «Reign Of Steel — сокрушительный образчик металла о убойной группы!»



Sean Peck: «Мы создавали этот альбом, будучи запертыми в антиутопической реальности, вызванной ковидом. Это дало нам множество полноценных часов на то, чтобы сосредоточиться на сочинении и записи, возможно, нашего лучшего достижения как коллектива».



Stu Marshall: «Мы потратили бесчисленное количество часов на создание этого альбома и очень рады представить его всем желающим. Я думаю, что он может даже содержать самый продолжительный непрерывный high scream из всех записанных...» http://www.deathdealer.co





