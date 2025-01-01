Arts
Galundo Tenvulance

Новое видео GALUNDO TENVULANCE



"Abuse Of Hatred", новое видео группы GALUNDO TENVULANCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Insomnis Somnia, выходящего 17 сентября на Spiritual Beast:

Sleepless Dreams
Abuse Of Hatred
The Skylight Above Us
The Soul To Be Punished Dwells Within Me
Sweet Suffering
One Step Closer
Till Death Reaches You
Cursed Bloodline
Noble Rot
Conclusion
Regret Never Sleeps
In The Realms Of The Unreal
Epicedium




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
