Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
Новости
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 23
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 28
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 27
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 23
*

Ozzy Osbourne

*



30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна

5 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»

3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов
GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»



GENE SIMMONS в подкасте Fail Better With David Duchovny поговорил об Оззи Осборне:

«Узнать о его смерти было очень печально, потому что я знал его много десятилетий. Он был уникальным человеком, гигантом, который, что бы ни говорили другие, всегда оставался Оззи и относился к тебе и к соседу по дому одинаково. "Привет, как дела? Рад тебя видеть". Никакой напыщенности. И это хороший урок для таких идиотов, как я, которые иногда — признаюсь, виновен — задирают нос и говорят: "Я Джин Симмонс". А если бы вы встретили Оззи, вы бы вели себя как можно лучше, потому что это было очень важно. "Рад тебя видеть. Знаешь, я только что купил Вермонт", — такие глупости, которые ты говоришь, чтобы произвести впечатление. Он был совсем не таким. Он говорил: "Привет, как дела? Как дети?" Так что это урок смирения для такого человека, как я, который построил свою жизнь на создании вокруг себя брони, чтобы не быть уязвимым, — сменил имя, изменил внешность, сделал всё, что нужно, чтобы выжить и казаться сильнее и успешнее, чем я есть на самом деле.

Люди думают, что я гораздо богаче. У меня дела идут неплохо, но другие говорят: "У тебя, наверное, миллиарды". Нет, у меня их нет. Просто так получилось. И мне это нравится, потому что это означает, что тебя не так сильно ранят, ведь есть много людей, которые хотят тебя уничтожить, потому что у них пустая жизнь. Я не знаю, почему. Но смирение важно для таких людей, как я... Важно встретить кого-то вроде Оззи, который просто остаётся собой, хотя, конечно, когда он выходил на сцену, это было больше похоже на лечение криком. Ты выходишь на сцену, и тебя наполняет энергия, но, как ни странно, настоящий Оззи — он должен быть Принцем Тьмы, а на концертах он посылал поцелуи фанатам и говорил: "Я люблю вас". Для Принца Тьмы всё это выглядит как полная противоположность... Как будто ты хороший парень. Он был великим человеком».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 сен 2025
ElectricRetard
GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи, но пошел он нахуй, и вы идите нахуй. Где твоя футболка Кисс? А где мои деньги?».
30 сен 2025
olly71
оззи был достаточно умён и имел большой жизненый багаж мудрости не смотря на свою внешность .. Его притча про карьерную лестницу жизни я запомнил на всю жизнь .
