GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»



GENE SIMMONS в подкасте Fail Better With David Duchovny поговорил об Оззи Осборне:



«Узнать о его смерти было очень печально, потому что я знал его много десятилетий. Он был уникальным человеком, гигантом, который, что бы ни говорили другие, всегда оставался Оззи и относился к тебе и к соседу по дому одинаково. "Привет, как дела? Рад тебя видеть". Никакой напыщенности. И это хороший урок для таких идиотов, как я, которые иногда — признаюсь, виновен — задирают нос и говорят: "Я Джин Симмонс". А если бы вы встретили Оззи, вы бы вели себя как можно лучше, потому что это было очень важно. "Рад тебя видеть. Знаешь, я только что купил Вермонт", — такие глупости, которые ты говоришь, чтобы произвести впечатление. Он был совсем не таким. Он говорил: "Привет, как дела? Как дети?" Так что это урок смирения для такого человека, как я, который построил свою жизнь на создании вокруг себя брони, чтобы не быть уязвимым, — сменил имя, изменил внешность, сделал всё, что нужно, чтобы выжить и казаться сильнее и успешнее, чем я есть на самом деле.



Люди думают, что я гораздо богаче. У меня дела идут неплохо, но другие говорят: "У тебя, наверное, миллиарды". Нет, у меня их нет. Просто так получилось. И мне это нравится, потому что это означает, что тебя не так сильно ранят, ведь есть много людей, которые хотят тебя уничтожить, потому что у них пустая жизнь. Я не знаю, почему. Но смирение важно для таких людей, как я... Важно встретить кого-то вроде Оззи, который просто остаётся собой, хотя, конечно, когда он выходил на сцену, это было больше похоже на лечение криком. Ты выходишь на сцену, и тебя наполняет энергия, но, как ни странно, настоящий Оззи — он должен быть Принцем Тьмы, а на концертах он посылал поцелуи фанатам и говорил: "Я люблю вас". Для Принца Тьмы всё это выглядит как полная противоположность... Как будто ты хороший парень. Он был великим человеком».







