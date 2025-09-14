Arts
Новости
*

Soulfly

*



14 сен 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «ZYON проделал отличную работу!»

8 сен 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Мы вернулись к своей сути»

29 авг 2025 : 		 Новая песня SOULFLY

14 июл 2025 : 		 SOULFLY исполнили новую песню

23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

29 май 2025 : 		 SOULFLY нашли басиста для тура

23 май 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Мы завершаем работу над альбомом»

10 апр 2025 : 		 SOULFLY расстались с басистом

26 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я был послан на эту планету, чтобы творить!»

1 окт 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет, чтобы «SOULFLY были SOULFLY»

30 май 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуть магию первых альбомов SOULFLY

15 мар 2024 : 		 Лидер SOULFLY: «Хочу вернуться к раннему звучанию на новом альбоме»

28 фев 2024 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет не раньше 2025 года

17 окт 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»

18 июл 2023 : 		 Концертное видео SOULFLY

30 янв 2023 : 		 SOULFLY выступили с новым гитаристом

6 янв 2023 : 		 SOULFLY нашли гитариста

27 дек 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех

7 авг 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»

15 июл 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом

8 июл 2022 : 		 Новое видео SOULFLY

24 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA выпустит обновлённую биографию

22 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости

10 июн 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

16 май 2022 : 		 На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик

5 май 2022 : 		 Новая песня SOULFLY
|||| 14 сен 2025

Лидер SOULFLY: «ZYON проделал отличную работу!»



MAX CAVALERA в недавнем интервью обсудил участие его сына в качестве продюсера новой пластинки SOULFLY:

«Его участие было крайне важным. Я не могу передать, насколько это было важно, потому что все было очень круто. Я и раньше продюсировал пластинки SOULFLY, такие как "Prophecy" и "Dark Ages". И вот, в самом начале процесса я спросил его: "Что ты думаешь о продюсировании этой пластинки?" Он немного испугался. Но я сказал: "Это было бы круто, потому что ты молод и голоден, чувак. Ты напоминаешь мне меня, когда мне было 18, когда мне было 17, когда я записывал альбом [SEPULTURA] "Beneath The Remains", и я хотел всего этого. Это тот огонь, который мне нужен. Я стар, чувак. Я уже продюсировал пластинки. Ты не хочешь, чтобы я продюсировал эту вещь. Говорю тебе, ты не хочешь, чтобы я ее продюсировал. Ты хочешь спродюсировать этот альбом. Было бы здорово, если бы ты его спродюсировал". Так что я убедил его в этом. Я уговорил его спродюсировать. И это было самое крутое, потому что он был так взволнован. Но в то же время он бросал мне вызов так, как никогда раньше не бросал в студии — например, я играл какой-нибудь рифф, а [он] такой: "Да ладно. Может что-то получше?" Кто ты такой, чтобы говорить мне, что может быть лучше? Но это-то и круто, потому что он не просто человек, который говорит "да". На самом деле он бросает мне вызов сделать что-то лучше, чем я уже сделал. Так что я возвращаюсь к доске и делаю из этого что-то получше. И потом, у нас были разные педали, чувак, шумовые эффекты и все такое. На пластинке везде полно шума. Это великолепно. Я люблю это. И это, это сочетание Zyon'a и Arthur'a, Arthur Rizk. Они спродюсировали все это вместе, и это получилось реально круто!»




14 сен 2025
а тут что Риффы есть?
надоваренная каша есть,тупые тексты есть,.......больше ничего нет :-)
просмотров: 235

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
