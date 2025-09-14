14 сен 2025



Лидер SOULFLY: «ZYON проделал отличную работу!»



MAX CAVALERA в недавнем интервью обсудил участие его сына в качестве продюсера новой пластинки SOULFLY:



«Его участие было крайне важным. Я не могу передать, насколько это было важно, потому что все было очень круто. Я и раньше продюсировал пластинки SOULFLY, такие как "Prophecy" и "Dark Ages". И вот, в самом начале процесса я спросил его: "Что ты думаешь о продюсировании этой пластинки?" Он немного испугался. Но я сказал: "Это было бы круто, потому что ты молод и голоден, чувак. Ты напоминаешь мне меня, когда мне было 18, когда мне было 17, когда я записывал альбом [SEPULTURA] "Beneath The Remains", и я хотел всего этого. Это тот огонь, который мне нужен. Я стар, чувак. Я уже продюсировал пластинки. Ты не хочешь, чтобы я продюсировал эту вещь. Говорю тебе, ты не хочешь, чтобы я ее продюсировал. Ты хочешь спродюсировать этот альбом. Было бы здорово, если бы ты его спродюсировал". Так что я убедил его в этом. Я уговорил его спродюсировать. И это было самое крутое, потому что он был так взволнован. Но в то же время он бросал мне вызов так, как никогда раньше не бросал в студии — например, я играл какой-нибудь рифф, а [он] такой: "Да ладно. Может что-то получше?" Кто ты такой, чтобы говорить мне, что может быть лучше? Но это-то и круто, потому что он не просто человек, который говорит "да". На самом деле он бросает мне вызов сделать что-то лучше, чем я уже сделал. Так что я возвращаюсь к доске и делаю из этого что-то получше. И потом, у нас были разные педали, чувак, шумовые эффекты и все такое. На пластинке везде полно шума. Это великолепно. Я люблю это. И это, это сочетание Zyon'a и Arthur'a, Arthur Rizk. Они спродюсировали все это вместе, и это получилось реально круто!»







+0 -1



( 1 ) просмотров: 235

