Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 78
*Умер вокалист AT THE GATES 30
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 21
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 78
*Умер вокалист AT THE GATES 30
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 21
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
[= ||| все новости группы



*

Jane's Addiction

*



20 сен 2025 : 		 PERRY FARRELL ответил на иск коллег по JANE'S ADDICTION

17 июл 2025 : 		 PERRY FARRELL подал в суд на участников JANE'S ADDICTION

17 июл 2025 : 		 Участники JANE'S ADDICTION подали в суд на PERRY FARRELL

19 май 2025 : 		 DAVE NAVARRO о будущем JANE'S ADDICTION

6 янв 2025 : 		 Три участника JANE'S ADDICTION работают над новой музыкой

18 окт 2024 : 		 PAUL STANLEY о драке JANE'S ADDICTION

29 сен 2024 : 		 COREY TAYLOR о стычке JANE'S ADDICTION

29 сен 2024 : 		 Жена вокалиста JANE'S ADDICTION о его состоянии

20 сен 2024 : 		 Новая песня JANE'S ADDICTION

17 сен 2024 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION взял вину на себя

16 сен 2024 : 		 JANE'S ADDICTION отменили концерт, пока один

16 сен 2024 : 		 Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене

2 сен 2024 : 		 Барабанщик JANE'S ADDICTION дает совет молодым

12 авг 2024 : 		 DAVE NAVARRO: «JANE'S ADDICTION могут выпустить альбом»

24 июл 2024 : 		 JANE'S ADDICTION выпустили первый за 34 года сингл в классическом составе

26 июн 2024 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к JANE'S ADDICTION

24 май 2024 : 		 JANE'S ADDICTION вновь вместе

11 окт 2022 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

19 авг 2022 : 		 ERIC AVERY вернулся в JANE'S ADDICTION?

31 май 2022 : 		 Гитарист JANE'S ADDICTION — о битве с COVID-19

21 апр 2022 : 		 Могут ли JANE'S ADDICTION что-то выпустить?

7 окт 2021 : 		 TOM MORELLO хвалит JANE'S ADDICTION

6 окт 2021 : 		 Видео с выступления JANE'S ADDICTION

27 июн 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION не против ещё одного альбома

19 май 2021 : 		 Вокалист JANE'S ADDICTION удивлён, что люди так пассивны в отношении вакцины

26 мар 2021 : 		 Фильм JANE'S ADDICTION доступен для просмотра
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PERRY FARRELL ответил на иск коллег по JANE'S ADDICTION



zoom
PERRY FARRELL ответил на иск, поданный его коллегами по группе JANE'S ADDICTION Dave Navarro, Eric Avery и Stephen Perkins в связи со вспыхнувшей на сцене в сентябре 2024 года перепалкой вокалиста с Navarro, из-за которой пришлось отменить реюнион-тур JANE'S ADDICTION. Их претензии включали умышленное причинение душевных страданий, нарушение фидуциарных обязанностей по халатности и нарушение контракта, в то время как претензии Navarro включали обвинения в нападении и нанесении побоев в связи с инцидентом.

В документе Perry, который был подан в понедельник, 8 сентября, Farrell перечисляет 35 утвердительных возражений, включая утверждения о том, что у Navarro «нечистые руки», «не указаны факты, достаточные для предъявления иска» и «он не проявил разумной осторожности и усердия для смягчения [предполагаемых] претензий и ущерба».

66-летний вокалист также утверждает, что действовал «добросовестно и без злого умысла» по отношению к гитаристу. Он требует оплаты услуг адвоката и судебных издержек, связанных с этим делом.

Адвокат Navarro, Avery and Perkins Кристофер Фрост прислал в редакцию People письменное заявление, в котором он сказал:

«Наш иск говорит сам за себя. Как и видео. Отвечая таким образом, мистер Farrell не предпринимает никаких официальных юридических шагов, чтобы остановить судебный процесс. Это согласуется с тем фактом, что они не предприняли никаких активных шагов для продвижения своих претензий, будь то в рамках открытия или иным образом, и это согласуется с силой претензий со стороны Dave, Eric и Stephen".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 91

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом