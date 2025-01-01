сегодня



PERRY FARRELL ответил на иск коллег по JANE'S ADDICTION



PERRY FARRELL ответил на иск, поданный его коллегами по группе JANE'S ADDICTION Dave Navarro, Eric Avery и Stephen Perkins в связи со вспыхнувшей на сцене в сентябре 2024 года перепалкой вокалиста с Navarro, из-за которой пришлось отменить реюнион-тур JANE'S ADDICTION. Их претензии включали умышленное причинение душевных страданий, нарушение фидуциарных обязанностей по халатности и нарушение контракта, в то время как претензии Navarro включали обвинения в нападении и нанесении побоев в связи с инцидентом.



В документе Perry, который был подан в понедельник, 8 сентября, Farrell перечисляет 35 утвердительных возражений, включая утверждения о том, что у Navarro «нечистые руки», «не указаны факты, достаточные для предъявления иска» и «он не проявил разумной осторожности и усердия для смягчения [предполагаемых] претензий и ущерба».



66-летний вокалист также утверждает, что действовал «добросовестно и без злого умысла» по отношению к гитаристу. Он требует оплаты услуг адвоката и судебных издержек, связанных с этим делом.



Адвокат Navarro, Avery and Perkins Кристофер Фрост прислал в редакцию People письменное заявление, в котором он сказал:



«Наш иск говорит сам за себя. Как и видео. Отвечая таким образом, мистер Farrell не предпринимает никаких официальных юридических шагов, чтобы остановить судебный процесс. Это согласуется с тем фактом, что они не предприняли никаких активных шагов для продвижения своих претензий, будь то в рамках открытия или иным образом, и это согласуется с силой претензий со стороны Dave, Eric и Stephen".







+0 -0



просмотров: 91

