Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 18
Def Leppard

13 сен 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Сейчас у нас лучше идут билеты чем альбомы»

9 сен 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили на Radio 2 In The Park

23 авг 2025 : 		 DEF LEPPARD в "America's Got Talent"

11 авг 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

6 авг 2025 : 		 DEF LEPPARD работают над новым материалом

25 июл 2025 : 		 Участники DEF LEPPARD о финальном шоу Оззи: «Это было по-королевски»

18 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к DEF LEPPARD

23 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

19 май 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL выступил с DEF LEPPARD

22 апр 2025 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD все еще переживает последствия нападения

19 апр 2025 : 		 PHIL COLLEN исполнил DEF LEPPARD

9 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING: Видео

1 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING

28 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL: видео

26 янв 2025 : 		 Гитаристу DEF LEPPARD пересадили костный мозг

20 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL

19 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD о создании "Pyromania"

10 ноя 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мы сможем продержаться 10 лет, если не убьем себя»

29 окт 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

30 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

26 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

17 сен 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

27 авг 2024 : 		 Новый релиз DEF LEPPARD выйдет осенью

26 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о сотрудничестве с Тейлор Свифт

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактически более масштабное, чем THE BEATLES и THE ROLLING STONES вместе взятые»

16 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре
Вокалист DEF LEPPARD: «Сейчас у нас лучше идут билеты чем альбомы»



JOE ELLIOTT в недавнем интервью спросили, по-прежнему ли он и его коллеги по группе любят гастролировать спустя почти пять десятилетий после образования группы:

«Да, и если повезёт, так будет всегда. За 48 лет с момента образования группы, а этот состав существует уже 33 года, что, если подумать, является невероятным достижением. Несмотря на все трудности, которые мы пережили: мы потеряли Пита Уиллиса, Стива Кларка, а Рик Аллен попал в ужасную аварию, но остался в группе. Так что было много странных моментов, но гораздо больше было хороших моментов, если можно так выразиться. И что тут может не нравиться? Мы все на одной волне, и я думаю, что именно поэтому нам так это нравится. И я считаю, что это связано с тем, что мы все выходцы из рабочего класса. Наши родители были детьми Второй мировой вoйны, и когда у тебя были такие истории, как у Монти Пайтона: "Ты не знаешь, каково это — выбирать между картонной коробкой и парой резиновых сапог в качестве рождественского подарка", ты никогда не забудешь эти истории, потому что они рассказывали тебе их, когда ты был ребёнком, и ты запомнил их навсегда. Чем старше становишься, тем смешнее они кажутся. Но я думаю, что благодаря нашему происхождению, когда ты становишься тем, кого сейчас, наверное, назвали бы элитарной рок-группой, мы просто хватаемся за возможность продолжать это занятие, потому что оно доставляет нам огромное удовольствие».

Он также рассказал о том, что мотивирует его и его коллег по группе DEF LEPPARD сочинять и записывать новую музыку:

«Будем честны: DEF LEPPARD сейчас больше известны продажами билетов, чем альбомов. Альбомы в наше время продают Эд Ширан, Тейлор Свифт и так далее. Мы, конечно, продаём пластинки. По-моему, мы даже попали в какую-то — не в книгу Гиннесса, но во что-то вроде того — мы попали в топ-10 альбомов в пяти разных десятилетиях, что довольно круто. Это отличная история про тёть и дядь и тому подобных. Но мы всё ещё хотим записываться. Это здорово.

Когда начался карантин, буквально в тот день, когда все должны были прилететь в мою студию в Ирландию, закрыли все рейсы. Поэтому я позвонил Phil'y и спросил: "Что мы теперь будем делать?" И за 40 минут разговора он сказал: "Мы могли бы сделать это удалённо". Я спросил: "Что у тебя есть?" Он ответил: "У меня есть три песни". Тогда я объяснил ему, что на самом деле у него их четыре, потому что у нас была песня под названием "This Guitar", работу над которой мы откладывали годами, и мы должны были её сделать. У меня было три песни. А потом мы привлекли к разговору Savа. У него было две песни. Так что за 40 минут у нас появилось девять песен. И мы решили поступить так, как всегда поступали QUEEN. Если мы сочиняли песню, и у тебя были начало, середина и конец, то всё было решено. Никаких споров: "Мы делаем это". Никаких "Ой, а можно вынуть этот кусок и вставить мой?" Мы просто доверяли друг другу, и так мы создали последний альбом. Получился самый расслабленный процесс работы из всех, что у нас были. Нам было очень весело записывать альбом, когда мы находились на расстоянии 3000 миль друг от друга и склеивали всё воедино в студии нашего звукоинженера. И звучит так, как будто мы сделали это в Abbey Road. И мы делаем это снова».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 сен 2025
WahrandPhain
Пойдет жопа - и ей торганут, рок же!
просмотров: 81

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом