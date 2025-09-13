сегодня



Вокалист DEF LEPPARD: «Сейчас у нас лучше идут билеты чем альбомы»



JOE ELLIOTT в недавнем интервью спросили, по-прежнему ли он и его коллеги по группе любят гастролировать спустя почти пять десятилетий после образования группы:



«Да, и если повезёт, так будет всегда. За 48 лет с момента образования группы, а этот состав существует уже 33 года, что, если подумать, является невероятным достижением. Несмотря на все трудности, которые мы пережили: мы потеряли Пита Уиллиса, Стива Кларка, а Рик Аллен попал в ужасную аварию, но остался в группе. Так что было много странных моментов, но гораздо больше было хороших моментов, если можно так выразиться. И что тут может не нравиться? Мы все на одной волне, и я думаю, что именно поэтому нам так это нравится. И я считаю, что это связано с тем, что мы все выходцы из рабочего класса. Наши родители были детьми Второй мировой вoйны, и когда у тебя были такие истории, как у Монти Пайтона: "Ты не знаешь, каково это — выбирать между картонной коробкой и парой резиновых сапог в качестве рождественского подарка", ты никогда не забудешь эти истории, потому что они рассказывали тебе их, когда ты был ребёнком, и ты запомнил их навсегда. Чем старше становишься, тем смешнее они кажутся. Но я думаю, что благодаря нашему происхождению, когда ты становишься тем, кого сейчас, наверное, назвали бы элитарной рок-группой, мы просто хватаемся за возможность продолжать это занятие, потому что оно доставляет нам огромное удовольствие».



Он также рассказал о том, что мотивирует его и его коллег по группе DEF LEPPARD сочинять и записывать новую музыку:



«Будем честны: DEF LEPPARD сейчас больше известны продажами билетов, чем альбомов. Альбомы в наше время продают Эд Ширан, Тейлор Свифт и так далее. Мы, конечно, продаём пластинки. По-моему, мы даже попали в какую-то — не в книгу Гиннесса, но во что-то вроде того — мы попали в топ-10 альбомов в пяти разных десятилетиях, что довольно круто. Это отличная история про тёть и дядь и тому подобных. Но мы всё ещё хотим записываться. Это здорово.



Когда начался карантин, буквально в тот день, когда все должны были прилететь в мою студию в Ирландию, закрыли все рейсы. Поэтому я позвонил Phil'y и спросил: "Что мы теперь будем делать?" И за 40 минут разговора он сказал: "Мы могли бы сделать это удалённо". Я спросил: "Что у тебя есть?" Он ответил: "У меня есть три песни". Тогда я объяснил ему, что на самом деле у него их четыре, потому что у нас была песня под названием "This Guitar", работу над которой мы откладывали годами, и мы должны были её сделать. У меня было три песни. А потом мы привлекли к разговору Savа. У него было две песни. Так что за 40 минут у нас появилось девять песен. И мы решили поступить так, как всегда поступали QUEEN. Если мы сочиняли песню, и у тебя были начало, середина и конец, то всё было решено. Никаких споров: "Мы делаем это". Никаких "Ой, а можно вынуть этот кусок и вставить мой?" Мы просто доверяли друг другу, и так мы создали последний альбом. Получился самый расслабленный процесс работы из всех, что у нас были. Нам было очень весело записывать альбом, когда мы находились на расстоянии 3000 миль друг от друга и склеивали всё воедино в студии нашего звукоинженера. И звучит так, как будто мы сделали это в Abbey Road. И мы делаем это снова».







