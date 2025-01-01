Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 18
Sabaton

12 сен 2025 : 		 Новая песня SABATON

2 сен 2025 : 		 SABATON обещают грандиозную новую сцену

20 авг 2025 : 		 Вокалист SABATON о текстах для нового альбома

25 июл 2025 : 		 Новые песни SABATON

6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»

23 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»

4 сен 2024 : 		 Симулятор фестиваля от SABATON

29 июл 2024 : 		 SABATON о Heroes

4 июн 2024 : 		 SABATON объявили свой месяц гордости

30 май 2024 : 		 Концертный фильм SABATON выйдет осенью

19 май 2024 : 		 SABATON отмечают юбилей Heroes

15 апр 2024 : 		 Новая веха SABATON

14 апр 2024 : 		 Новый релиз SABATON

6 апр 2024 : 		 SABATON о четвертом альбоме

13 мар 2024 : 		 Новое золото SABATON

10 мар 2024 : 		 THOBBE ENGLUND: «Однажды я зашел не в ту дверь»

4 мар 2024 : 		 SABATON о Metalizer
Новая песня SABATON



Crossing the Rubicon feat. Nothing More, новая песня SABATON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Legends, релиз которого намечен на 17 октября на Better Noise Music.

Joakim Brodén: «Работать с нашими американскими братьями из Nothing More над нашим новым синглом «Crossing The Rubicon» было настоящим удовольствием. Когда мы рассказали ребятам о песне, она им очень понравилась, и они были искренне рады сотрудничеству, что нас очень воодушевило. Есть что-то мощное в объединении двух миров в музыке».

Pär Sundström: «Я очень рад, что у нас появился шанс объединиться с нашими новыми коллегами по лейблу Nothing More для этой работы. Сотрудничество с ними добавило крутой штрих. Этот трек — особое удовольствие как для их поклонников, так и для наших!»

Jonny Hawkins: «Эта песня пробуждает во мне старый, воинственный дух и воодушевляет меня скакать на лошади прямо в ворота ада. Я горжусь тем, что принял в этом участие вместе с такой невероятной группой, как Sabaton!»

Mark Vollelunga: «Для нас большая честь и радость выпустить эту совместную работу с нашими новообретенными шведскими коллегами по лейблу Sabaton. Было интересно сделать что-то немного отличающееся от того, к чему мы привыкли, и мы рады, что они захотели добавить наш особый соус NOTHING MORE к их скандинавскому металлу».

CD1 – Standard Edition
1. Templars
2. Hordes of Khan
3. A Tiger Among Dragons
4. Crossing the Rubicon
5. I, Emperor
6. Maid of Steel
7. Impaler
8. Lightning at the Gates
9. The Duelist
10. The Cycle of Songs
11. Till Seger

CD2 – Storyteller Edition
1. Stay a While And Listen *
2. Templars
3. A Legendary Drink *
4. Hordes of Khan
5. A Fate Sealed *
6. A Tiger Among Dragons
7. The Die is Cast *
8. Crossing the Rubicon
9. What is a Legend *
10. I, Emperor
11. France, They used to Throw some Great Festivities *
12. Maid of Steel
13. Wearing Fangs *
14. Impaler
15. Press That Magic Button *
16. Lightning at the Gates
17. As sharp as My Sword *
18. The Duelist
19. A Continent Untouched *
20. The Cycle of Songs
21. Where The Golden Mead Flows *
22. Till Seger
23. Legends Never Grow Old *

* Storytelling Track






просмотров: 168

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом