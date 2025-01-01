сегодня



Новая песня SABATON



Crossing the Rubicon feat. Nothing More, новая песня SABATON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Legends, релиз которого намечен на 17 октября на Better Noise Music.



Joakim Brodén: «Работать с нашими американскими братьями из Nothing More над нашим новым синглом «Crossing The Rubicon» было настоящим удовольствием. Когда мы рассказали ребятам о песне, она им очень понравилась, и они были искренне рады сотрудничеству, что нас очень воодушевило. Есть что-то мощное в объединении двух миров в музыке».



Pär Sundström: «Я очень рад, что у нас появился шанс объединиться с нашими новыми коллегами по лейблу Nothing More для этой работы. Сотрудничество с ними добавило крутой штрих. Этот трек — особое удовольствие как для их поклонников, так и для наших!»



Jonny Hawkins: «Эта песня пробуждает во мне старый, воинственный дух и воодушевляет меня скакать на лошади прямо в ворота ада. Я горжусь тем, что принял в этом участие вместе с такой невероятной группой, как Sabaton!»



Mark Vollelunga: «Для нас большая честь и радость выпустить эту совместную работу с нашими новообретенными шведскими коллегами по лейблу Sabaton. Было интересно сделать что-то немного отличающееся от того, к чему мы привыкли, и мы рады, что они захотели добавить наш особый соус NOTHING MORE к их скандинавскому металлу».



CD1 – Standard Edition

1. Templars

2. Hordes of Khan

3. A Tiger Among Dragons

4. Crossing the Rubicon

5. I, Emperor

6. Maid of Steel

7. Impaler

8. Lightning at the Gates

9. The Duelist

10. The Cycle of Songs

11. Till Seger



CD2 – Storyteller Edition

1. Stay a While And Listen *

2. Templars

3. A Legendary Drink *

4. Hordes of Khan

5. A Fate Sealed *

6. A Tiger Among Dragons

7. The Die is Cast *

8. Crossing the Rubicon

9. What is a Legend *

10. I, Emperor

11. France, They used to Throw some Great Festivities *

12. Maid of Steel

13. Wearing Fangs *

14. Impaler

15. Press That Magic Button *

16. Lightning at the Gates

17. As sharp as My Sword *

18. The Duelist

19. A Continent Untouched *

20. The Cycle of Songs

21. Where The Golden Mead Flows *

22. Till Seger

23. Legends Never Grow Old *



* Storytelling Track











