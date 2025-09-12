Arts
Новое видео RAGE



“Innovation”, новое видео RAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома A New World Rising, релиз которого намечен на 26 сентября на SPV/Steamhammer:

“A New World Rising”
“Innovation”
“Against The Machine”
“Freedom”
“We’ll Find A Way”
“Cross The Line”
“Next Generation”
“Fire In Your Eyes”
“Leave Behind”
“Paradigm Change”
“Fear Out Of Time”
“Behind The Shield Of Misery”
“Straight To Hell ’25”




12 сен 2025
gravitgroove
Он реально думает, что копировать поздний Machine Head - это хорошая идея?
