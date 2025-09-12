“Innovation”, новое видео RAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома A New World Rising, релиз которого намечен на 26 сентября на SPV/Steamhammer:
“A New World Rising”
“Innovation”
“Against The Machine”
“Freedom”
“We’ll Find A Way”
“Cross The Line”
“Next Generation”
“Fire In Your Eyes”
“Leave Behind”
“Paradigm Change”
“Fear Out Of Time”
“Behind The Shield Of Misery”
“Straight To Hell ’25”
