Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 18
*

Limp Bizkit

*



12 сен 2025 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

30 июн 2025 : 		 LIMP BIZKIT разогрели METALLICA

10 окт 2024 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL

4 июл 2024 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

8 фев 2023 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

18 июл 2022 : 		 LIMP BIZKIT отменили тур из-за проблем со здоровьем вокалиста

11 май 2022 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

21 апр 2022 : 		 Новое видео LIMP BIZKIT

21 мар 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT

29 окт 2021 : 		 Новый альбом LIMP BIZKIT выйдет осенью

30 сен 2021 : 		 Новая песня LIMP BIZKIT

26 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021

11 авг 2021 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура

10 авг 2021 : 		 LIMP BIZKIT отменили концерты из-за COVID-19

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 июл 2021 : 		 У LIMP BIZKIT есть 35

12 фев 2020 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT номинирован на Золотую малину

11 фев 2020 : 		 Акустика от вокалиста LIMP BIZKIT

3 сен 2019 : 		 Фильм вокалиста LIMP BIZKIT показал замечательные результаты

23 авг 2019 : 		 Джон Траволта практикуется в знании песен LIMP BIZKIT

8 мар 2019 : 		 LIMP BIZKIT выступили с рэпером

15 ноя 2018 : 		 LIMP BIZKIT готовы к студийной работе

8 окт 2018 : 		 Участник INSANE CLOWN POSSE пытался вытолкнуть со сцены фронтмена LIMP BIZKIT

10 май 2018 : 		 Новая песня гитариста LIMP BIZKIT

8 мар 2018 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT снимает фильм с Траволтой
Новая песня LIMP BIZKIT



Making Love to Morgan Wallen, новая песня LIMP BIZKIT, доступна для прослушивания ниже.




просмотров: 155

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
