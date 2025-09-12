×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
100
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
35
Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз...
30
Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам
23
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
18
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
100
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
35
Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз...
30
Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам
23
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
18
все новости группы
The Rasmus
Финляндия
Pop Rock
Gothic Rock
http://www.therasmus.com
Myspace:
http://www.myspace.com/therasmus
Facebook:
https://www.facebook.com/therasmusofficial/
12 сен 2025
:
Новое видео THE RASMUS
11 июл 2025
:
Новое видео THE RASMUS
16 май 2025
:
Новое видео THE RASMUS
28 мар 2025
:
Новое видео THE RASMUS
25 окт 2024
:
Видео с текстом от THE RASMUS
28 сен 2022
:
Новое видео THE RASMUS
10 июн 2022
:
Новое видео THE RASMUS
17 янв 2022
:
Новое видео THE RASMUS
13 янв 2022
:
THE RASMUS обновили состав и хотят на Евровидение
7 сен 2021
:
Новая песня THE RASMUS + APOCALYPTICA
17 июн 2021
:
Кавер-версии METALLICA и SLAYER от вокалиста THE RASMUS
14 май 2021
:
Видео с текстом от THE RASMUS
15 сен 2018
:
Новое видео THE RASMUS
29 янв 2018
:
Новое видео THE RASMUS
3 дек 2017
:
Новое видео THE RASMUS
27 сен 2017
:
Новое видео THE RASMUS
29 авг 2017
:
Видео с текстом от THE RASMUS
10 май 2017
:
Новое видео THE RASMUS
1 апр 2017
:
Видео с текстом от THE RASMUS
15 мар 2017
:
Новый сингл THE RASMUS выйдет весной
26 мар 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE RASMUS
27 фев 2012
:
Новая песня THE RASMUS
29 ноя 2009
:
Anette Olzon и THE RASMUS на финском TV
23 окт 2009
:
Новое видео THE RASMUS
18 окт 2009
:
Вокалистка NIGHTWISH на новом сингле THE RASMUS
1 окт 2008
:
Фронтмэн THE RASMUS спел дуэтом с вокалисткой NIGHTWISH
15 мар 2008
:
Вокалистка NIGHTWISH споёт на новом альбоме THE RASMUS
5 авг 2005
:
THE RASMUS - премьера нового сингла
сегодня
Новое видео THE RASMUS
"Weirdo" feat. Lee Jennings, новое видео THE RASMUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Weirdo".
+1
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
12 сен 2025
m
marcelo
Что-то как-то странно! Обычно группа синглы выпускает и к ним видео, а здесь всё наоборот.
просмотров: 76
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).