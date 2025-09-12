Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 18
The Rasmus

12 сен 2025 : 		 Новое видео THE RASMUS

11 июл 2025 : 		 Новое видео THE RASMUS

16 май 2025 : 		 Новое видео THE RASMUS

28 мар 2025 : 		 Новое видео THE RASMUS

25 окт 2024 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

28 сен 2022 : 		 Новое видео THE RASMUS

10 июн 2022 : 		 Новое видео THE RASMUS

17 янв 2022 : 		 Новое видео THE RASMUS

13 янв 2022 : 		 THE RASMUS обновили состав и хотят на Евровидение

7 сен 2021 : 		 Новая песня THE RASMUS + APOCALYPTICA

17 июн 2021 : 		 Кавер-версии METALLICA и SLAYER от вокалиста THE RASMUS

14 май 2021 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

15 сен 2018 : 		 Новое видео THE RASMUS

29 янв 2018 : 		 Новое видео THE RASMUS

3 дек 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

27 сен 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

29 авг 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

10 май 2017 : 		 Новое видео THE RASMUS

1 апр 2017 : 		 Видео с текстом от THE RASMUS

15 мар 2017 : 		 Новый сингл THE RASMUS выйдет весной

26 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE RASMUS

27 фев 2012 : 		 Новая песня THE RASMUS

29 ноя 2009 : 		 Anette Olzon и THE RASMUS на финском TV

23 окт 2009 : 		 Новое видео THE RASMUS

18 окт 2009 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом сингле THE RASMUS

1 окт 2008 : 		 Фронтмэн THE RASMUS спел дуэтом с вокалисткой NIGHTWISH
Новое видео THE RASMUS



"Weirdo" feat. Lee Jennings, новое видео THE RASMUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Weirdo".




КомментарииСкрыть/показать 1 )

12 сен 2025
marcelo
Что-то как-то странно! Обычно группа синглы выпускает и к ним видео, а здесь всё наоборот.
просмотров: 76

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
