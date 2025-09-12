сегодня



Новое видео TESTAMENT



Shadow People, новое видео TESTAMENT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Para Bellum", выход которого намечен на Nuclear Blast Records десятого октября:



01. For The Love Of Pain

02. Infanticide A.I.

03. Shadow People

04. Meant To Be

05. High Noon

06. Witch Hunt

07. Nature Of The Beast

08. Room 117

09. Havana Syndrome

10. Para Bellum







+1 -0



( 1 ) просмотров: 230

