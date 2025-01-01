сегодня



Новое видео DIRTY HONEY



Rock Steady, новое видео DIRTY HONEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек в оригинале был записан группой BAD COMPANY и включен в новый трибьют-альбом Can’t Get Enough: A Tribute To Bad Company, релиз которого намечен на 24 октября на Primary Wave Music:



“Ready For Love” – Hardy

“Shooting Star” – Halestorm (feat. Paul Rodgers)

“Feel Like Makin’ Love” – ​​Slash Featuring Myles Kennedy and The Conspirators

“Run With The Pack” – Blackberry Smoke (feat. Paul Rodgers & Brann Dailor)

“Rock ‘N’ Roll Fantasy”- The Struts

“Bad Company” – Charley Crockett

“Rock Steady” – Dirty Honey

“Burnin’ Sky” – Black Stone Cherry

“Seagull” – Joe Elliott and Phil Collen of Def Leppard (feat. Paul Rodgers & Simon Kirke)

“All Right Now” – The Pretty Reckless







