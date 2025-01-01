Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 18
*

Dirty Honey

*



13 сен 2025 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

17 апр 2025 : 		 DIRTY HONEY исполнили песню из Майнкрафт

17 мар 2025 : 		 Документальный фильм от DIRTY HONEY

12 мар 2025 : 		 Документальный фильм от DIRTY HONEY

4 мар 2025 : 		 Документальный фильм от DIRTY HONEY

25 фев 2025 : 		 Документальный фильм от DIRTY HONEY

22 янв 2025 : 		 Трек-лист нового релиза DIRTY HONEY

16 янв 2025 : 		 Концертный релиз DIRTY HONEY выйдет зимой

7 сен 2024 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

25 июн 2024 : 		 Концертное видео DIRTY HONEY

28 фев 2024 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

23 ноя 2023 : 		 CHRIS ROBINSON присоединился на сцене DIRTY HONEY для исполнения AC/DC

12 ноя 2023 : 		 DIRTY HONEY исполнили THE ROLLING STONES

18 окт 2023 : 		 Новая песня DIRTY HONEY

22 сен 2023 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

19 авг 2023 : 		 Новый альбом DIRTY HONEY выйдет осенью

10 июл 2023 : 		 Новая песня DIRTY HONEY

14 июн 2023 : 		 Новый сингл DIRTY HONEY выйдет летом

28 авг 2022 : 		 Концертное видео DIRTY HONEY

31 май 2022 : 		 Концертное видео DIRTY HONEY

30 мар 2022 : 		 Хенрик Лундквист присоединился на сцене к DIRTY HONEY

28 фев 2022 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

4 янв 2022 : 		 DIRTY HONEY исполнили Принса

3 сен 2021 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

12 май 2021 : 		 DIRTY HONEY — вторые

12 апр 2021 : 		 Новая песня DIRTY HONEY
Новое видео DIRTY HONEY



Rock Steady, новое видео DIRTY HONEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек в оригинале был записан группой BAD COMPANY и включен в новый трибьют-альбом Can’t Get Enough: A Tribute To Bad Company, релиз которого намечен на 24 октября на Primary Wave Music:

“Ready For Love” – Hardy
“Shooting Star” – Halestorm (feat. Paul Rodgers)
“Feel Like Makin’ Love” – ​​Slash Featuring Myles Kennedy and The Conspirators
“Run With The Pack” – Blackberry Smoke (feat. Paul Rodgers & Brann Dailor)
“Rock ‘N’ Roll Fantasy”- The Struts
“Bad Company” – Charley Crockett
“Rock Steady” – Dirty Honey
“Burnin’ Sky” – Black Stone Cherry
“Seagull” – Joe Elliott and Phil Collen of Def Leppard (feat. Paul Rodgers & Simon Kirke)
“All Right Now” – The Pretty Reckless




просмотров: 53

