Rock Steady, новое видео DIRTY HONEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек в оригинале был записан группой BAD COMPANY и включен в новый трибьют-альбом Can’t Get Enough: A Tribute To Bad Company, релиз которого намечен на 24 октября на Primary Wave Music:
“Ready For Love” – Hardy
“Shooting Star” – Halestorm (feat. Paul Rodgers)
“Feel Like Makin’ Love” – Slash Featuring Myles Kennedy and The Conspirators
“Run With The Pack” – Blackberry Smoke (feat. Paul Rodgers & Brann Dailor)
“Rock ‘N’ Roll Fantasy”- The Struts
“Bad Company” – Charley Crockett
“Rock Steady” – Dirty Honey
“Burnin’ Sky” – Black Stone Cherry
“Seagull” – Joe Elliott and Phil Collen of Def Leppard (feat. Paul Rodgers & Simon Kirke)
“All Right Now” – The Pretty Reckless
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет