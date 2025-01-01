×
Despised Icon
Канада
Death Metal
Death Core
http://www.despisedicon.com
Myspace:
http://www.myspace.com/despisedicon
VK.com:
https://www.instagram.com/despisedicon/
Facebook:
https://www.facebook.com/despisedicon/
13 сен 2025
:
Новое видео DESPISED ICON
8 авг 2025
:
Новое видео DESPISED ICON
29 июл 2025
:
Обложка и трек-лист нового альбома DESPISED ICON
5 сен 2022
:
DESPISED ICON отметят юбилей особым ЕР
7 ноя 2021
:
Ранние альбомы DESPISED ICON будут переизданы
6 фев 2020
:
Обучающее видео от DESPISED ICON
24 янв 2020
:
История DESPISED ICON за 900 секунд
17 дек 2019
:
Обучающее видео от DESPISED ICON
3 дек 2019
:
Обучающее видео от DESPISED ICON
19 ноя 2019
:
Трейлер нового альбома DESPISED ICON
17 ноя 2019
:
Видео с текстом от DESPISED ICON
9 ноя 2019
:
Трейлер нового альбома DESPISED ICON
26 окт 2019
:
Трейлер нового альбома DESPISED ICON
12 окт 2019
:
Новое видео DESPISED ICON
27 сен 2019
:
Трейлер нового альбома DESPISED ICON
7 сен 2019
:
Новый альбом DESPISED ICON выйдет осенью
25 июл 2016
:
Концертное видео DESPISED ICON
10 июн 2016
:
Новое видео DESPISED ICON
26 май 2016
:
Трейлер к новому альбому DESPISED ICON
21 май 2016
:
Новое видео DESPISED ICON
20 апр 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома DESPISED ICON
13 апр 2016
:
DESPISED ICON выпустят новый альбом на NUCLEAR BLAST
4 фев 2014
:
DESPISED ICON объявили о реюнион-концертах
27 янв 2011
:
Видео с последнего выступления DESPISED ICON
24 ноя 2010
:
В последних шоу DESPISED ICON примут участие оригинальные музыканты группы
8 апр 2010
:
DESPISED ICON сообщили о распаде
15 сен 2009
:
Новое видео DESPISED ICON
21 авг 2009
:
Еще одна новая песня DESPISED ICON
21 июл 2009
:
Новая песня DESPISED ICON
4 июн 2009
:
Новый альбом DESPISED ICON выйдет в сентябре
26 мар 2009
:
DESPISED ICON: новости из студии
18 фев 2009
:
DESPISED ICON начнут записывать альбом в марте
28 янв 2009
:
DESPISED ICON : выход DVD откладывается
19 дек 2008
:
DESPISED ICON опубликовали новое видео в сети
15 сен 2008
:
DESPISED ICON сочиняют новый материал
сегодня
Новое видео DESPISED ICON
“Death Of An Artist”, новое видео DESPISED ICON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Shadow Work, релиз которого намечен на 31 октября на Nuclear Blast Records:
“Shadow Work”
“Over My Dead Body”
“Death Of An Artist”
“Corpse Pose”
“The Apparition”
“Reaper”
“In Memoriam”
“Omen Of Misfortune”
“Obsessive Compulsive Disaster”
“ContreCoeur”
“Fallen Ones”
