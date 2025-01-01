Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 18
*

Despised Icon

*



13 сен 2025 : 		 Новое видео DESPISED ICON

8 авг 2025 : 		 Новое видео DESPISED ICON

29 июл 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DESPISED ICON

5 сен 2022 : 		 DESPISED ICON отметят юбилей особым ЕР

7 ноя 2021 : 		 Ранние альбомы DESPISED ICON будут переизданы

6 фев 2020 : 		 Обучающее видео от DESPISED ICON

24 янв 2020 : 		 История DESPISED ICON за 900 секунд

17 дек 2019 : 		 Обучающее видео от DESPISED ICON

3 дек 2019 : 		 Обучающее видео от DESPISED ICON

19 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома DESPISED ICON

17 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от DESPISED ICON

9 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома DESPISED ICON

26 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома DESPISED ICON

12 окт 2019 : 		 Новое видео DESPISED ICON

27 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома DESPISED ICON

7 сен 2019 : 		 Новый альбом DESPISED ICON выйдет осенью

25 июл 2016 : 		 Концертное видео DESPISED ICON

10 июн 2016 : 		 Новое видео DESPISED ICON

26 май 2016 : 		 Трейлер к новому альбому DESPISED ICON

21 май 2016 : 		 Новое видео DESPISED ICON

20 апр 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DESPISED ICON

13 апр 2016 : 		 DESPISED ICON выпустят новый альбом на NUCLEAR BLAST

4 фев 2014 : 		 DESPISED ICON объявили о реюнион-концертах

27 янв 2011 : 		 Видео с последнего выступления DESPISED ICON

24 ноя 2010 : 		 В последних шоу DESPISED ICON примут участие оригинальные музыканты группы

8 апр 2010 : 		 DESPISED ICON сообщили о распаде
Новое видео DESPISED ICON



“Death Of An Artist”, новое видео DESPISED ICON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Shadow Work, релиз которого намечен на 31 октября на Nuclear Blast Records:

“Shadow Work”
“Over My Dead Body”
“Death Of An Artist”
“Corpse Pose”
“The Apparition”
“Reaper”
“In Memoriam”
“Omen Of Misfortune”
“Obsessive Compulsive Disaster”
“ContreCoeur”
“Fallen Ones”




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
