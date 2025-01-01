Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 78
*Умер вокалист AT THE GATES 30
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 21
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*

Foo Fighters

*



20 сен 2025 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первый концерт с новым ударником

5 авг 2025 : 		 FOO FIGHTERS выбрали барабанщика

3 июл 2025 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

20 май 2025 : 		 JOSH FREESE: «10 причин, почему меня выкинули из FOO FIGHTERS»

19 май 2025 : 		 FOO FIGHTERS выгнали барабанщика

11 сен 2024 : 		 У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс

26 авг 2024 : 		 FOO FIGHTERS против Трампа

28 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

23 июн 2024 : 		 Сын Тейлора Хокинса выступил с FOO FIGHTERS

16 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню Стиву Альбини

14 май 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте FOO FIGHTERS

3 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню гитаристу PANTERA

17 апр 2024 : 		 Новый барабанщик FOO FIGHTERS о появлении в группе

24 янв 2024 : 		 JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

2 дек 2023 : 		 DAVE GROHL исполнил Play

19 ноя 2023 : 		 Концертное видео FOO FIGHTERS

14 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.: Теперь сингл

1 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.

9 окт 2023 : 		 SHANIA TWAIN присоединилась на сцене к FOO FIGHTERS

31 июл 2023 : 		 FOO FIGHTERS и ALANIS MORISSETTE почтили память Шинейд О'Коннор

25 июл 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 июн 2023 : 		 Успехи FOO FIGHTERS в чартах

8 июн 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

4 июн 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

30 май 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

28 май 2023 : 		 Shane Hawkins выступил с FOO FIGHTERS
FOO FIGHTERS отыграли первый концерт с новым ударником



13 сентября FOO FIGHTERS отыграли первое шоу с Ilan'ом Rubin'ом в Fremont Theater, San Luis Obispo, California.




просмотров: 110

