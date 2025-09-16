|
MAX CAVALERA: «Чего до AXL'a докопались?»
MAX CAVALERA в недавнем интервью прокомментировал непрекращающуюся онлайн-критику в адрес Axl'a Rose'a а по поводу увеличения веса и ухудшения вокальных данных:
«На днях моя жена показала мне, как некоторые люди гнобят Axl'a, и я подумал: "Да ладно вам, ребята. Идите к чертям. Это полная фигня. Оставьте его в покое". У меня была похожая ситуация. Набираешь пару килограммов, и люди начинают критиковать твой вес. Что это? Мы что, модели? Мы модели из Vogue или рок-н-ролльщики?»
Музыкант бразильского происхождения, который более трёх десятилетий живет в Фениксе, штат Аризона, добавил:
«Дело вообще не в весе. Какая, к чёрту, разница, сколько кто-то весит? Дело в музыке. Дело в том, что они исполняют. Дело в том, что тебе нравится в музыке. Так что я это услышал и подумал: "Пошли вы все к чертям". Эти трусы пишут всякую чушь в интернете... Что это такое? Ты что, никогда не состаришься? Это случается со всеми. Все мы, большинство из нас, состаримся, и ты не будешь прежним... Я с гордостью ношу эти туфли, седые волосы и швы. Я горжусь этим. Мне потребовалось много времени, чтобы этого добиться.
Я никогда не встречался с Axl'ом, но я уверен, что мы бы хорошо поладили. Я слышал, что некоторые из его помощников — бразильцы. Это так круто».
> Что это? Мы что, модели? Мы модели из Vogue или рок-н-ролльщики?»
