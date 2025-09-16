Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 55
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 28
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 55
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 28
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
[= ||| все новости группы



*

Cavalera

*



16 сен 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Чего до AXL'a докопались?»

9 июн 2025 : 		 CAVALERA целиком исполнят "Chaos A.D." SEPULTURA

23 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA выступил для EARTH HOUSE

20 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA: «Моим героем всегда был Bill!»

6 май 2025 : 		 Какие критерии успеха у IGOR CAVALERA?

5 май 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Металл — самое позитивное, что есть в мире»

12 фев 2025 : 		 Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA

9 фев 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Нам выпал шанс переделать то, что нам не нравилось»

28 янв 2025 : 		 IGOR CAVALERA и SHANE EMBURY готовят сплит

14 янв 2025 : 		 MAX CAVALERA о перезаписи альбомов SEPULTURA: «У нас был шанс сделать всё заново, но лучше»

16 дек 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Предпочитаю жить настоящим»

1 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «CAVALERA не проявили уважения!»

15 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA думает о новой книге

5 окт 2024 : 		 Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA?

10 сен 2024 : 		 Дух оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Новое видео CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA

21 июн 2024 : 		 Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания

19 июн 2024 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют раннюю SEPULTURA

5 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона»

28 май 2024 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

1 май 2024 : 		 CAVALERA перезаписали еще один альбом SEPULTURA

27 дек 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Я ненавижу сочинять тексты»

5 дек 2023 : 		 ATTILA CSIHAR присоединился на сцене к CAVALERA

13 ноя 2023 : 		 Музыканты DISCHARGE и NAPALM DEATH присоединились на сцене к CAVALERA

8 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от CAVALERA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MAX CAVALERA: «Чего до AXL'a докопались?»



zoom
MAX CAVALERA в недавнем интервью прокомментировал непрекращающуюся онлайн-критику в адрес Axl'a Rose'a а по поводу увеличения веса и ухудшения вокальных данных:

«На днях моя жена показала мне, как некоторые люди гнобят Axl'a, и я подумал: "Да ладно вам, ребята. Идите к чертям. Это полная фигня. Оставьте его в покое". У меня была похожая ситуация. Набираешь пару килограммов, и люди начинают критиковать твой вес. Что это? Мы что, модели? Мы модели из Vogue или рок-н-ролльщики?»

Музыкант бразильского происхождения, который более трёх десятилетий живет в Фениксе, штат Аризона, добавил:

«Дело вообще не в весе. Какая, к чёрту, разница, сколько кто-то весит? Дело в музыке. Дело в том, что они исполняют. Дело в том, что тебе нравится в музыке. Так что я это услышал и подумал: "Пошли вы все к чертям". Эти трусы пишут всякую чушь в интернете... Что это такое? Ты что, никогда не состаришься? Это случается со всеми. Все мы, большинство из нас, состаримся, и ты не будешь прежним... Я с гордостью ношу эти туфли, седые волосы и швы. Я горжусь этим. Мне потребовалось много времени, чтобы этого добиться.

Я никогда не встречался с Axl'ом, но я уверен, что мы бы хорошо поладили. Я слышал, что некоторые из его помощников — бразильцы. Это так круто».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 сен 2025
WahrandPhain
Превентивная защита нападением! Боится, что сейчас получит пизды за тоже самое.

> Что это? Мы что, модели? Мы модели из Vogue или рок-н-ролльщики?»

Да, люди будут ебать вас за лищний вес и седину, так уж устроен шоу бизнес сегодня. Люди видят четких подтянутых поциков из Скорпионс, Роллин Стоунс, которые блядь на 20-30 лет старше тебя и аксля, и конечно, у них появляются вопросы)) и одной плохой наследственностью хуй ты отпиздишься)))
16 сен 2025
грозакоммунистов
Там вроде как Томас Лидберг умер :((((
16 сен 2025
gravitgroove
"Я никогда не встречался с Axl'ом, но я уверен, что мы бы хорошо поладили"
Примерно тоже самое, если бы Паук выразил надежду, что хорошо поладит с Ивановым из группы Рондо.
просмотров: 408

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом