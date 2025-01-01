сегодня



Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»



Dee Snider в недавнем интервью одной из американских радиостанций рассказал о причинах, почему он решил вернуть к жизни TWISTED SISTER, особенно после активной критики прощальных туров KISS и MÖTLEY CRÜE и последующие воссоединения как попытки заработать деньги:



«Прежде всего, я признаю свои прежние заявления о том, что не хочу устраивать воссоединение TWISTED SISTER. Я сказал это и многое другое. Я выделил некоторые группы. Я назвал имена. Я громко и яростно высказывался по этому поводу и ожидал, что меня за это раскритикуют, но меня критикуют чересчур сильно.

Я не буду лгать, и я могу рассказать вам ровно столько, но это чистая правда. В этом году мне исполнилось 70, и у меня начались проблемы со здоровьем. Сейчас я в порядке... Это потрясло меня... Я не буду говорить, что именно это было, но сейчас со мной всё в порядке. Но это действительно заставило меня переосмыслить многое. Когда мне было 40, 50, 60, я думал, что я сверхчеловек. TWISTED SISTER распались 10 лет назад, когда я был разорван на куски. А потом в 70 лет что-то произошло, и это была переоценка, честно говоря. И одна составляющая этой переоценки заключалась в том, чтобы подумать и решить... "Я готов уйти?" Никогда не знаешь, когда ты тихо уйдёшь в ночь. Ты не знаешь, когда твоё время истечёт. Действительно ли я хочу сделать это, не выступив ещё раз? Я перестал заниматься сольной карьерой несколько лет назад. Я выходил на сцену и присоединялся к Bret Michaels или Lita Ford во время их концертов на пару песен, но в последнее время я не выступаю сольно. И после разговора с женой и переоценки ситуации я позвонил другим ребятам из TWISTED SISTER. Они мне никогда не звонили. Мы общались, но они никогда не поднимали эту тему, потому что я говорил: "Это не произойдёт, ребята. Всё кончено. Всё закончилось, как я и говорил всем". Но, как я уже сказал, я пережил событие, которое изменило мою жизнь, переосмыслил многое и связался с ними. Я сказал: "Ребята, как вы думаете, может, попробовать ещё раз?"»







