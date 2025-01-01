Arts
20 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»

14 сен 2025 : 		 Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной

12 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»

11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»

11 апр 2024 : 		 DEE SNIDER уже не исключает возможности воссоединения TWISTED SISTER

5 фев 2024 : 		 DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER

4 июл 2023 : 		 TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями

13 июн 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»

18 май 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA

20 фев 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы

31 янв 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений

28 янв 2023 : 		 TWISTED SISTER сыграли три песни

23 янв 2023 : 		 JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»

14 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER

9 дек 2022 : 		 TWISTED SISTER введут в ЗСМ

4 дек 2022 : 		 Косметика от TWISTED SISTER

5 апр 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»

31 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера

30 янв 2022 : 		 EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»

17 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал лейблы преступниками: «Все врут»
Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»



Dee Snider в недавнем интервью одной из американских радиостанций рассказал о причинах, почему он решил вернуть к жизни TWISTED SISTER, особенно после активной критики прощальных туров KISS и MÖTLEY CRÜE и последующие воссоединения как попытки заработать деньги:

«Прежде всего, я признаю свои прежние заявления о том, что не хочу устраивать воссоединение TWISTED SISTER. Я сказал это и многое другое. Я выделил некоторые группы. Я назвал имена. Я громко и яростно высказывался по этому поводу и ожидал, что меня за это раскритикуют, но меня критикуют чересчур сильно.
Я не буду лгать, и я могу рассказать вам ровно столько, но это чистая правда. В этом году мне исполнилось 70, и у меня начались проблемы со здоровьем. Сейчас я в порядке... Это потрясло меня... Я не буду говорить, что именно это было, но сейчас со мной всё в порядке. Но это действительно заставило меня переосмыслить многое. Когда мне было 40, 50, 60, я думал, что я сверхчеловек. TWISTED SISTER распались 10 лет назад, когда я был разорван на куски. А потом в 70 лет что-то произошло, и это была переоценка, честно говоря. И одна составляющая этой переоценки заключалась в том, чтобы подумать и решить... "Я готов уйти?" Никогда не знаешь, когда ты тихо уйдёшь в ночь. Ты не знаешь, когда твоё время истечёт. Действительно ли я хочу сделать это, не выступив ещё раз? Я перестал заниматься сольной карьерой несколько лет назад. Я выходил на сцену и присоединялся к Bret Michaels или Lita Ford во время их концертов на пару песен, но в последнее время я не выступаю сольно. И после разговора с женой и переоценки ситуации я позвонил другим ребятам из TWISTED SISTER. Они мне никогда не звонили. Мы общались, но они никогда не поднимали эту тему, потому что я говорил: "Это не произойдёт, ребята. Всё кончено. Всё закончилось, как я и говорил всем". Но, как я уже сказал, я пережил событие, которое изменило мою жизнь, переосмыслил многое и связался с ними. Я сказал: "Ребята, как вы думаете, может, попробовать ещё раз?"»




просмотров: 85

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
