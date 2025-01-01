Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 78
*Умер вокалист AT THE GATES 29
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 20
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
20 сен 2025 : IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»

10 сен 2025 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE в 2026?

10 июл 2025 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE'72

30 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DEEP PURPLE

19 июн 2025 : 		 Steven Wilson переделал Made In Japan DEEP PURPLE

18 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

9 июн 2025 : 		 Новая версия альбома DEEP PURPLE выйдет летом

13 май 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Подростки продолжают слушать рок»

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

16 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

9 фев 2025 : 		 Новая песня гитариста DEEP PURPLE

22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле

4 янв 2025 : 		 Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»

20 ноя 2024 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я с уважением отношусь к тому, что было сделано раньше»

24 окт 2024 : 		 DEEP PURPLE первые в Великобритании

22 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES о приходе в DEEP PURPLE

18 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

3 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

26 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в 4К

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас всё расписано до конца 2026 года»

13 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE на пенсию не хотят!

3 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии

28 июл 2024 : 		 DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты

25 июл 2024 : 		 IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE

23 июл 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE хвалит нового гитариста

14 июл 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о новом гитаристе: «У него более риффовый подход к сочинению песен»
IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»



IAN GILLAN в недавнем интервью Third Age Trust ответил на вопрос, являются ли DEEP PURPLE семьей:

«Нет… [Смеётся]. В социальном плане DEEP PURPLE — это... Я должен сказать, что если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE. Мы все очень разные — в социальном, политическом плане и в общем отношении к жизни. И я думаю, что причина, по которой мы так любим друг друга, когда работаем, заключается в том, что мы все уступаем и идём на компромисс ради общего блага, просто чтобы создавать музыку. Так что это очень счастливая группа в туре. Но я должен быть честен, когда тур заканчивается... В прошлом году я собрал чемодан в мае, а тур закончился в ноябре. Но когда мы возвращаемся домой, никто друг другу не пишет писем и не звонит. Мы живём каждый своей жизнью, и я не увижу этих ребят, пока мы снова не отправимся в турне или не начнём репетиции. Мы прекрасно проводим время в студии, и это здорово».

На вопрос, планируют ли DEEP PURPLE в ближайшее время вернуться в турне, Gillan, которому в августе исполнилось 80 лет, ответил:

«В следующем году мы будем гастролировать с апреля по ноябрь, начиная с Дальнего Востока и, возможно, до Южной Америки. Затем в мае и июне — европейский фестивальный сезон по всей Европе. Июль и август пройдут в Северной Америке, я думаю, вероятно, в Канаде, США и, возможно, Мексике, или это может быть позже. А затем в сентябре, октябре и ноябре будет арена-тур по Европе — север, юг, восток и запад Европы. Я уже потерял счёт, сколько это месяцев, но их довольно много».






просмотров: 40

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
