IAN GILLAN: «Если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE»



IAN GILLAN в недавнем интервью Third Age Trust ответил на вопрос, являются ли DEEP PURPLE семьей:



«Нет… [Смеётся]. В социальном плане DEEP PURPLE — это... Я должен сказать, что если бы существовала планета с пятью полюсами, она называлась бы DEEP PURPLE. Мы все очень разные — в социальном, политическом плане и в общем отношении к жизни. И я думаю, что причина, по которой мы так любим друг друга, когда работаем, заключается в том, что мы все уступаем и идём на компромисс ради общего блага, просто чтобы создавать музыку. Так что это очень счастливая группа в туре. Но я должен быть честен, когда тур заканчивается... В прошлом году я собрал чемодан в мае, а тур закончился в ноябре. Но когда мы возвращаемся домой, никто друг другу не пишет писем и не звонит. Мы живём каждый своей жизнью, и я не увижу этих ребят, пока мы снова не отправимся в турне или не начнём репетиции. Мы прекрасно проводим время в студии, и это здорово».



На вопрос, планируют ли DEEP PURPLE в ближайшее время вернуться в турне, Gillan, которому в августе исполнилось 80 лет, ответил:



«В следующем году мы будем гастролировать с апреля по ноябрь, начиная с Дальнего Востока и, возможно, до Южной Америки. Затем в мае и июне — европейский фестивальный сезон по всей Европе. Июль и август пройдут в Северной Америке, я думаю, вероятно, в Канаде, США и, возможно, Мексике, или это может быть позже. А затем в сентябре, октябре и ноябре будет арена-тур по Европе — север, юг, восток и запад Европы. Я уже потерял счёт, сколько это месяцев, но их довольно много».











