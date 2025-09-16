сегодня



Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы хотим полноценный тур по США, но это сложно»



SILENOZ в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как Nuclear Blast относятся к тому, что между новыми альбомами группы такие большие временные промежутки:



«Нам повезло в том смысле, что у нас был приоритет на лейбле, очевидно. И да, конечно, если бы мы были менее популярной или менее успешной группой в глазах лейбла, нам бы наверняка позвонили и сказали: «Эй, нам нужен альбом сейчас». Но они ни разу не напрягали нас, говоря: "О, нам нужен альбом сейчас. Нам нужен альбом немедленно", потому что они знают, что если мы будем уделять музыке столько времени, сколько нам нужно, они получат продукт, который смогут поддерживать и продавать, и он будет продаваться. Так что с их точки зрения, они знают, что не должны вмешиваться в наше творчество. И это еще один момент, которым я действительно горжусь, - мы никогда не идем на компромисс, несмотря на то, что, возможно, обычные люди думают: «О, они делают то, что им говорит лейбл», бла-бла-бла. Нет, никогда. Мы всегда делали все по-своему. И мы даже несколько раз говорили лейблу: «Давайте подождем и сделаем так». И тогда лейбл всегда нам отвечал: «Да, вы сделали правильный выбор». По крайней мере, мы знаем, что лучше для нашего искусства, и поэтому у нас никогда не возникало никаких проблем».



Что касается того факта, что следующий альбом DIMMU BORGIR снова появится спустя почти десять лет после предыдущего собрания нового материала группы, Silenoz сказал:



«Мы заявили [после выхода „Eonian“], »О, до следующего альбома не пройдет и восьми лет". Но если отбросить годы пандемии, то на самом деле и восьми лет не будет. Потому что мы потратили время с пользой, и мы создавали новый материал. Не хочу говорить об этом слишком много, потому что все еще в процессе, но великие песни требуют времени. Иногда для создания великой песни не нужно много времени, но никогда не знаешь наверняка. Для этого нет шаблона. И приходится потратить на это время. Если мы сможем сделать ее в нашем темпе, все будет хорошо».



В преддверии выхода нового альбома DIMMU BORGIR Silenoz сказал:



«Я думаю, что следующий год будет для нас очень насыщенным событиями, поскольку выходит новый альбом, и все идет по графику, насколько можно судить. Так что мы с нетерпением ждем следующих нескольких лет. И, да, я не могу дождаться, когда смогу поделиться новым материалом. Это всегда то, чего я с нетерпением жду. А когда все готово, когда физическая копия оказывается в твоих руках, и ты можешь увидеть физическое воплощение своей работы, так сказать... Это то, что ты не принимаешь как должное. И давайте посмотрим правде в глаза, мы могли бы записывать альбом каждый второй год или вроде того, но какой в этом смысл? Если у вас нет правильного намерения и убежденности, то это неизбежно приведет к провалу».



Отвечая на вопрос, будут ли DIMMU BORGIR гастролировать в поддержку нового альбома, Silenoz сказал:



«Да, думаю, да. Мы будем выступать столько, сколько сможем, в наше время и состояние [ Смеется ] Я не знаю, как сейчас обстоят дела с США. Я знаю, что можно провести там тур, но это будет нелегко, с новыми тарифами и увеличенными втрое, вчетверо расходами и так далее. Но это еще одна особенность, о которой фанаты, возможно, не задумываются. Об этом становится все больше и больше известно. Но мы посмотрим, как можно справиться с этой проблемой. Мы не ездили в турне по Штатам уже лет 10, не меньше — может даже лет 12-14. У нас было несколько концертов, разовых, то тут, то там — Нью-Йорк, Чикаго, кажется, и пара в Канаде — но не турне. Так что было бы здорово, если бы мы смогли это устроить. Я с нетерпением жду возможности... У нас определенно будет полноценный хедлайн-тур [в Европе]. Так что, да, следующий год должен быть замечательным!»







