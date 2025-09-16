Arts
Новости
Dimmu Borgir

16 сен 2025 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы хотим полноценный тур по США, но это сложно»

14 сен 2025 : 		 DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом

7 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIMMU BORGIR

4 авг 2025 : 		 DIMMU BORGIR работают над новым материалом

29 июн 2025 : 		 DIMMU BORGIR нашли гитариста

25 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR 1998 года

4 дек 2024 : 		 DIMMU BORGIR в студии

19 авг 2024 : 		 GALDER покидает DIMMU BORGIR

2 июл 2024 : 		 Видео полного выступления DIMMU BORGIR

12 май 2024 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом»

2 апр 2024 : 		 ICS VORTEX, MUSTIS и TJODALV присоединились на сцене к DIMMU BORGIR

11 дек 2023 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR против цензуры

7 дек 2023 : 		 У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен

10 ноя 2023 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR

19 окт 2023 : 		 Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR

19 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

17 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

5 янв 2023 : 		 Drum-cam от DIMMU BORGIR

28 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

27 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от DIMMU BORGIR

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

11 авг 2022 : 		 Репетиционный трек от DIMMU BORGIR

1 авг 2022 : 		 DIMMU BORGIR обновили альбом

18 июл 2022 : 		 DEMI LOVATO — о том, как она побывала на концерте DIMMU BORGIR

19 мар 2022 : 		 Демонстрационное видео DIMMU BORGIR
Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы хотим полноценный тур по США, но это сложно»



zoom
SILENOZ в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как Nuclear Blast относятся к тому, что между новыми альбомами группы такие большие временные промежутки:

«Нам повезло в том смысле, что у нас был приоритет на лейбле, очевидно. И да, конечно, если бы мы были менее популярной или менее успешной группой в глазах лейбла, нам бы наверняка позвонили и сказали: «Эй, нам нужен альбом сейчас». Но они ни разу не напрягали нас, говоря: "О, нам нужен альбом сейчас. Нам нужен альбом немедленно", потому что они знают, что если мы будем уделять музыке столько времени, сколько нам нужно, они получат продукт, который смогут поддерживать и продавать, и он будет продаваться. Так что с их точки зрения, они знают, что не должны вмешиваться в наше творчество. И это еще один момент, которым я действительно горжусь, - мы никогда не идем на компромисс, несмотря на то, что, возможно, обычные люди думают: «О, они делают то, что им говорит лейбл», бла-бла-бла. Нет, никогда. Мы всегда делали все по-своему. И мы даже несколько раз говорили лейблу: «Давайте подождем и сделаем так». И тогда лейбл всегда нам отвечал: «Да, вы сделали правильный выбор». По крайней мере, мы знаем, что лучше для нашего искусства, и поэтому у нас никогда не возникало никаких проблем».

Что касается того факта, что следующий альбом DIMMU BORGIR снова появится спустя почти десять лет после предыдущего собрания нового материала группы, Silenoz сказал:

«Мы заявили [после выхода „Eonian“], »О, до следующего альбома не пройдет и восьми лет". Но если отбросить годы пандемии, то на самом деле и восьми лет не будет. Потому что мы потратили время с пользой, и мы создавали новый материал. Не хочу говорить об этом слишком много, потому что все еще в процессе, но великие песни требуют времени. Иногда для создания великой песни не нужно много времени, но никогда не знаешь наверняка. Для этого нет шаблона. И приходится потратить на это время. Если мы сможем сделать ее в нашем темпе, все будет хорошо».

В преддверии выхода нового альбома DIMMU BORGIR Silenoz сказал:  

«Я думаю, что следующий год будет для нас очень насыщенным событиями, поскольку выходит новый альбом, и все идет по графику, насколько можно судить. Так что мы с нетерпением ждем следующих нескольких лет. И, да, я не могу дождаться, когда смогу поделиться новым материалом. Это всегда то, чего я с нетерпением жду. А когда все готово, когда физическая копия оказывается в твоих руках, и ты можешь увидеть физическое воплощение своей работы, так сказать... Это то, что ты не принимаешь как должное. И давайте посмотрим правде в глаза, мы могли бы записывать альбом каждый второй год или вроде того, но какой в этом смысл? Если у вас нет правильного намерения и убежденности, то это неизбежно приведет к провалу».

Отвечая на вопрос, будут ли DIMMU BORGIR гастролировать в поддержку нового альбома, Silenoz сказал:

«Да, думаю, да. Мы будем выступать столько, сколько сможем, в наше время и состояние [ Смеется ] Я не знаю, как сейчас обстоят дела с США. Я знаю, что можно провести там тур, но это будет нелегко, с новыми тарифами и увеличенными втрое, вчетверо расходами и так далее. Но это еще одна особенность, о которой фанаты, возможно, не задумываются. Об этом становится все больше и больше известно. Но мы посмотрим, как можно справиться с этой проблемой. Мы не ездили в турне по Штатам уже лет 10, не меньше — может даже лет 12-14. У нас было несколько концертов, разовых, то тут, то там — Нью-Йорк, Чикаго, кажется, и пара в Канаде — но не турне. Так что было бы здорово, если бы мы смогли это устроить. Я с нетерпением жду возможности... У нас определенно будет полноценный хедлайн-тур [в Европе]. Так что, да, следующий год должен быть замечательным!»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 сен 2025
Exceptional
Как же удручает засилье мэйнстрима на Black Metal сцене...
