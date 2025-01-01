×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
102
Новое видео TESTAMENT
55
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
35
BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»
28
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
19
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
102
Новое видео TESTAMENT
55
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
35
BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»
28
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
19
все новости группы
Dark Angel
США
Thrash Metal
http://www.darkangelmusic.com
Facebook:
https://www.facebook.com/darkangelthrashofficial
16 сен 2025
:
Видео полного выступления DARK ANGEL
15 сен 2025
:
Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify?
21 авг 2025
:
Барабанщик DARK ANGEL: «Пока здоров, буду играть на все сто!»
19 авг 2025
:
Новый альбом DARK ANGEL выйдет осенью
5 июл 2025
:
Барабанщик DARK ANGEL о главном уроке музыкальной индустрии
27 июн 2025
:
«Тиснул ли Lars партии One у DARK ANGEL?» Отвечает GENE HOGLAN
11 июн 2025
:
DARK ANGEL целиком исполнили "Darkness Descends"
9 июн 2025
:
Новый альбом DARK ANGEL выйдет до конца года
6 июн 2025
:
Новая песня DARK ANGEL
27 май 2025
:
Барабанщик DARK ANGEL: «Ну и что, что новая пластинка похожа на прошлую»
18 май 2025
:
Почему DARK ANGEL так долго ничего не выпускали?
17 май 2025
:
Барабанщик DARK ANGEL: «Мы отлично отыграли в Бразилии!»
6 май 2025
:
DARK ANGEL выступили без гитариста
15 апр 2025
:
Басист DARK ANGEL защищает новую песню
14 апр 2025
:
Новая песня DARK ANGEL
8 апр 2025
:
Барабанщик DARK ANGEL: «В 2025 альбом будет!»
2 апр 2025
:
Обложка нового альбома DARK ANGEL
25 мар 2025
:
DARK ANGEL сыграли две новые песни
24 мар 2025
:
DARK ANGEL сыграли новые песни
23 мар 2025
:
Тизер нового материала DARK ANGEL
13 мар 2025
:
DARK ANGEL обещают сыграть новые песни
26 июл 2024
:
DARK ANGEL приступили к записи
28 май 2024
:
Будет ли новый DARK ANGEL?
23 сен 2023
:
GENE HOGLAN о новом DARK ANGEL
18 июл 2023
:
Видео с выступления DARK ANGEL
7 июл 2023
:
DARK ANGEL полны надежды
21 май 2023
:
Барабанщик DARK ANGEL о смерти Джима Дуркина
18 апр 2023
:
Видео с выступления DARK ANGEL
2 апр 2023
:
DARK ANGEL отыграют концерты в память о Джиме Дуркине
13 мар 2023
:
Семье гитариста DARK ANGEL собирают деньги
13 мар 2023
:
Гитарист ARCH ENEMY о гитаристе DARK ANGEL
13 мар 2023
:
Умер гитарист DARK ANGEL
22 окт 2022
:
Барабанщик DARK ANGEL обещает агрессивный материал
30 авг 2022
:
DARK ANGEL надеются выпустить новый альбом в следующем году
26 апр 2022
:
Видео с выступления DARK ANGEL
2 сен 2020
:
DARK ANGEL пытаются, но...
24 июл 2020
:
Барабанщик TESTAMENT вспоминает о DARK ANGEL: «Как мы повлияли на METALLICA»
23 окт 2018
:
Видео с выступления DARK ANGEL
1 дек 2017
:
DARK ANGEL продолжают сочинение материала
9 фев 2017
:
У DARK ANGEL уже есть пять — шесть песен
29 июл 2016
:
Бывший вокалист DARK ANGEL здоров!
31 май 2016
:
GENE HOGLAN придумал популярный пулемётный барабанный ритм в туалете
5 апр 2016
:
DARK ANGEL отметят сразу три юбилея
10 авг 2015
:
Видео с выступления DARK ANGEL
8 дек 2014
:
GENE HOGLAN о будущих студийных альбомах DARK ANGEL и TESTAMENT
28 июн 2014
:
Видео с выступления DARK ANGEL
8 июн 2014
:
Видео с выступления DARK ANGEL
27 май 2014
:
Видео с выступления DARK ANGEL
5 май 2014
:
Видео с выступления DARK ANGEL
27 апр 2014
:
Видео с выступления DARK ANGEL
4 мар 2014
:
2014-й и 2015-й будут «отличными годами» для DARK ANGEL
12 сен 2013
:
DON DOTY: «Если для меня нет места в DARK ANGEL, я найду его где-нибудь ещё»
9 сен 2013
:
Бывший вокалист DARK ANGEL и барабанщик FORBIDDEN в новом проекте
5 сен 2013
:
DARK ANGEL о реюнионе
4 сен 2013
:
GENE HOGLAN не примет участие в реюнионе DARK ANGEL
26 сен 2003
:
DARK ANGEL записывают новый трек
12 авг 2002
:
Dark Angel – возможен reunion.
сегодня
Видео полного выступления DARK ANGEL
Видео полного выступления DARK ANGEL, которое состоялось 12 сентября в Vibes Event Center, San Antonio, Texas, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 100
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет