Новое видео BENT SEA

"Apathy And Irony", новое видео группы BENT SEA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "The Dormant Ruin", выпущенного Give Praise Records:
Side A
01. From The Beast's Mouth
02. Apathy And Irony
03. Tidal Fire
04. Curtailer Of Conceit
05. A Scopic Radiance
06. Shapeless Ones
07. My Fall
08. Meat Trade Misery
09. Final Corridor
10. Paragon Of Inhumanity
Side B
11. Locked In Glitch
12. Ominous Reversal
13. Prodigious Blight
14. Vermin Burning
15. The Voice They Cannot Be
16. Below The Cold Void
17. Sharpen The Blade
18. Stifled And Dreaming
19. Erased From The Earthly Crust
20. The Dormant Ruin
