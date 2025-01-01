сегодня



MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе



Выступлением 12 сентября в Dolby Live, Park MGM, MÖTLEY CRÜE открыли серию концертов в Лас-Вегасе — полное видео доступно ниже:



01. Too Fast For Love

02. Live Wire

03. Wild Side

04. Shout At The Devil

05. Looks That Kill

06. Primal Scream

07. On With The Show

08. Home Sweet Home

09. Guitar Solo

10. Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / Helter Skelter / Anarchy In The U.K. / Blitzkrieg Bop / Fight For Your Right

11. Dr. Feelgood

12. Same Ol' Situation (S.O.S.)

13. Girls, Girls, Girls

14. Kickstart My Heart







