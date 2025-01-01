Arts
Новости
Mötley Crüe

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе

30 дек 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен

9 ноя 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

22 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»

20 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в чартах

19 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE о клубных концертах

17 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE о замене гитариста

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

15 окт 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в Лас-Вегасе

15 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе-3

14 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе-2

9 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в клубе

7 окт 2024 : 		 Nikki Sixx намекает на редкости в сете MÖTLEY CRÜE

4 окт 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE

24 сен 2024 : 		 CHASE MCDANIEL исполнил MÖTLEY CRÜE

17 сен 2024 : 		 John 5 об участии в MÖTLEY CRÜE: «Кажется, что жизнь снова стала совершенно новой»

9 сен 2024 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

6 сен 2024 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

31 авг 2024 : 		 NIKKI SIXX не считает, что MÖTLEY CRÜE стали звучать иначе

27 авг 2024 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE не знает, будет ли полноценный альбом
MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе



Выступлением 12 сентября в Dolby Live, Park MGM, MÖTLEY CRÜE открыли серию концертов в Лас-Вегасе — полное видео доступно ниже:

01. Too Fast For Love
02. Live Wire
03. Wild Side
04. Shout At The Devil
05. Looks That Kill
06. Primal Scream
07. On With The Show
08. Home Sweet Home
09. Guitar Solo
10. Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / Helter Skelter / Anarchy In The U.K. / Blitzkrieg Bop / Fight For Your Right
11. Dr. Feelgood
12. Same Ol' Situation (S.O.S.)
13. Girls, Girls, Girls
14. Kickstart My Heart




просмотров: 83

