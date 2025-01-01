сегодня



Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку



Шэрон Осборн опубликовала в Ин-сто-грамм видео и сопроводило его следующим текстом:



«Мне всё ещё трудно подобрать слова, чтобы выразить, насколько я благодарна за огромную любовь и поддержку, которые вы проявили в социальных сетях. Ваши комментарии, посты и дань уважения принесли мне больше утешения, чем вы можете себе представить. Ничто из этого не осталось незамеченным, это помогло мне пережить многие тяжёлые ночи.



Хотя я всё ещё нахожусь в поиске, я хотела рассказать о прекрасных существах, с которыми мне посчастливилось провести день». Связь, которую вы устанавливаете с этими мощными птицами, основана исключительно на доверии и уверенности. Они решат сесть на вас только в том случае, если почувствуют, что вы безопасны и не боитесь их. Я очень хорошо знаю эту связь, и этот опыт был просто волшебным.

Я люблю вас всех и глубоко благодарна за ту неземную любовь, которую вы продолжаете мне дарить».

