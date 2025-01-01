Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 55
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 28
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
*

Biff Byford

*
Страна
United KingdomВеликобритания



16 сен 2025 : 		 BIFF BYFORD прошел первый раунд

20 авг 2025 : 		 BIFF BYFORD о своей операции

1 дек 2024 : 		 BIFF BYFORD перенес операцию

26 сен 2023 : 		 Новый альбом HEAVY WATER выйдет осенью

30 июл 2023 : 		 BIFF BYFORD: «AC/DC создали SAXON»

17 фев 2023 : 		 BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в лотерею»

20 окт 2021 : 		 Видео с текстом от HEAVY WATER

26 июл 2021 : 		 BIFF BYFORD об альбоме HEAVY WATER

18 июн 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: видео

11 май 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: видео

7 май 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: альбом летом

6 мар 2021 : 		 BIFF BYFORD работает над альбомом с сыном

19 май 2020 : 		 BIFF BYFORD с сыном исполняют песню SAXON

17 апр 2020 : 		 BIFF BYFORD и сын в акустике

11 мар 2020 : 		 BIFF BYFORD отменил тур

28 фев 2020 : 		 BIFF BYFORD: «Да, у меня был сердечный приступ»

23 фев 2020 : 		 Новое видео BIFF BYFORD

17 фев 2020 : 		 BIFF BYFORD представил новое видео

13 дек 2019 : 		 BIFF BYFORD представил новый трек

6 дек 2019 : 		 BIFF BYFORD едет в сольный тур

31 окт 2019 : 		 BIFF BYFORD выпустит сольную работу зимой
| - |

|||| сегодня

BIFF BYFORD прошел первый раунд



zoom
BIFF BYFORD опубликовал новое видео, в котором рассказал о состоянии здоровья:

«Всем привет, на связи Biff. Просто зашел рассказать как идут дела. Да, я прошел первый раунд химиотерапии. Вообще-то, я чувствую себя неплохо. Временами было немного жестоко, но у меня была неделя отдыха, так что сейчас я чувствую себя хорошо».

Говоря о предстоящем туре SAXON, он продолжил: «Да, Белфаст, кстати, уже распродан, так что покупайте билеты на остальные концерты. Все идет хорошо. И уже через пару недель я буду заниматься спортом, тренироваться, [готовиться] к туру. В данный момент я записываю новый альбом [SAXON]. На заднем плане играет трек. Если можете послушать, зацените.

Так что, да, мы увидимся со всеми в ноябре. А позже, в следующем месяце, я сообщу вам, как идут дела. Так что да, сохраняйте веру, мир и покой. До скорой встречи!»




