сегодня



BIFF BYFORD прошел первый раунд



BIFF BYFORD опубликовал новое видео, в котором рассказал о состоянии здоровья:



«Всем привет, на связи Biff. Просто зашел рассказать как идут дела. Да, я прошел первый раунд химиотерапии. Вообще-то, я чувствую себя неплохо. Временами было немного жестоко, но у меня была неделя отдыха, так что сейчас я чувствую себя хорошо».



Говоря о предстоящем туре SAXON, он продолжил: «Да, Белфаст, кстати, уже распродан, так что покупайте билеты на остальные концерты. Все идет хорошо. И уже через пару недель я буду заниматься спортом, тренироваться, [готовиться] к туру. В данный момент я записываю новый альбом [SAXON]. На заднем плане играет трек. Если можете послушать, зацените.



Так что, да, мы увидимся со всеми в ноябре. А позже, в следующем месяце, я сообщу вам, как идут дела. Так что да, сохраняйте веру, мир и покой. До скорой встречи!»







+1 -0



просмотров: 136

