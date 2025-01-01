Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 52
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 22
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 52
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 22
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
[= ||| все новости группы



*

Vince Neil

*



15 сен 2025 : 		 VINCE NEIL: «У меня был сердечный приступ»

11 авг 2025 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

10 авг 2025 : 		 Видео полного выступления VINCE NEIL

12 фев 2025 : 		 VINCE NEIL не был на разбившемся самолете

24 сен 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления VINCE NEIL

10 сен 2024 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

25 сен 2023 : 		 На выступлении VINCE NEIL немного постреляли

12 сен 2023 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

17 авг 2023 : 		 VINCE NEIL о пяти любимых альбомах

27 июл 2023 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

15 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «VINCE NEIL выглядит вполне себе»

14 янв 2023 : 		 VINCE NEIL с двумя полосками

18 июл 2022 : 		 DAVID DRAIMAN хвалит VINCE NEIL

11 июл 2022 : 		 Отстаньте от VINCE NEIL

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления VINCE'a NEIL'a

20 янв 2022 : 		 Видео с выступления VINCE'a NEIL'a

28 ноя 2021 : 		 VINCE NEIL выступил в Лас-Вегасе

14 ноя 2021 : 		 Жена TOMMY LEE одобряет способ VINCE'a NEIL'a похудеть

12 ноя 2021 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует VINCE'a NEIL'a

27 окт 2021 : 		 NIKKI SIXX — о падении VINCE'a NEIL'a

18 окт 2021 : 		 VINCE NEIL дома и лечит сломанные ребра

18 окт 2021 : 		 VINCE NEIL упал со сцены

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

14 сен 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

6 сен 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL
Показать далее
| - |

|||| 15 сен 2025

VINCE NEIL: «У меня был сердечный приступ»



zoom
VINCE NEIL в недавнем интервью признался, что у него на Рождество случился сердечный приступ из-за чего группа отложила выступления в Лас-Вегасе:

«У меня был инсульт. У меня отказала вся левая сторона... Мне пришлось заново учиться ходить, и это было непросто. Врачи сказали, что не думают, что я смогу снова выйти на сцену. Я сказал: "Нет, нет, я сделаю это. Посмотрим".

Я прошел путь от того, что люди носили меня в туалет, потому что я не мог ходить сам, до инвалидного кресла. Я перешел на ходунки, а потом у меня появилась трость. Теперь мне ничего не нужно. Но это все равно что работать полный рабочий день, чтобы снова чувствовать себя хорошо.

Требуется время, чтобы заставить мозг начать двигать ногами, чтобы они делали то, что хочет мозг. Ты пытаешься ходить, но это не выходит».

64-летний певец рассказал, что в Нэшвилле, где живет Neil, он занимался с футбольным тренером и «много бегал», добавив:

«Это было тяжело, но я вернулся, я на 90-95 процентов на прежнем уровне, и все будет отлично».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 193

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом