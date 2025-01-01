15 сен 2025



VINCE NEIL: «У меня был сердечный приступ»



VINCE NEIL в недавнем интервью признался, что у него на Рождество случился сердечный приступ из-за чего группа отложила выступления в Лас-Вегасе:



«У меня был инсульт. У меня отказала вся левая сторона... Мне пришлось заново учиться ходить, и это было непросто. Врачи сказали, что не думают, что я смогу снова выйти на сцену. Я сказал: "Нет, нет, я сделаю это. Посмотрим".



Я прошел путь от того, что люди носили меня в туалет, потому что я не мог ходить сам, до инвалидного кресла. Я перешел на ходунки, а потом у меня появилась трость. Теперь мне ничего не нужно. Но это все равно что работать полный рабочий день, чтобы снова чувствовать себя хорошо.



Требуется время, чтобы заставить мозг начать двигать ногами, чтобы они делали то, что хочет мозг. Ты пытаешься ходить, но это не выходит».



64-летний певец рассказал, что в Нэшвилле, где живет Neil, он занимался с футбольным тренером и «много бегал», добавив:



«Это было тяжело, но я вернулся, я на 90-95 процентов на прежнем уровне, и все будет отлично».







