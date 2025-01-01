Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 54
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 27
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 54
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 27
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
[= ||| все новости группы



*

Scorpions

*



16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

14 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

17 авг 2025 : 		 Басист ALICE COOPER выступил со SCORPIONS

15 авг 2025 : 		 SCORPIONS ждут подходящего времени

4 авг 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

30 июл 2025 : 		 SCORPIONS о "Coming Home Live"

28 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SCORPIONS

8 июл 2025 : 		 Видео с юбилейного концерта SCORPIONS

7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS

4 июл 2025 : 		 SCORPIONS запишут концерт

29 июн 2025 : 		 Объявлены актёры фильма о SCORPIONS

26 июн 2025 : 		 SCORPIONS отметят юбилей новым сборником

8 июн 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 июн 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Я хотел вернуть рок в SCORPIONS!»

24 май 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

5 май 2025 : 		 SCORPIONS продолжают отменять концерты

30 апр 2025 : 		 SCORPIONS не думают о новом материале

12 апр 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о новом фильме

2 апр 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

20 мар 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

18 мар 2025 : 		 Сын MIKKEY DEE выступил со SCORPIONS

21 фев 2025 : 		 SCORPIONS опять хотят в студию

14 фев 2025 : 		 Фильм о SCORPIONS начнут снимать весной

3 фев 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

20 янв 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 янв 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления SCORPIONS



zoom
Видео полного выступления SCORPIONS, которое состоялось 11 сентября в Romexpo, Bucharest, Romania, доступно для просмотра ниже:

00:00 Intro
03:08 Coming Home
07:05 Gas In The Tank
10:48 Make It Real
15:00 The Zoo
21:50 Coast To Coast
27:20 Top Of The Bill / Steamrock Fever / Speedy's Coming / Catch Your Train
36:15 Bad Boys Running Wild
40:30 Delicate Dance
46:00 Send Me an Angel
50:23 Wind of Change
56:05 Loving You Sunday Morning
1:00:15 New Vision (Mikkey Dee drum solo)
1:07:37 Tease Me Please Me
1:13:05 Big City Nights
1:22:25 Still Loving You
1:28:45 Blackout
1:33:10 Rock You Like a Hurricane




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 22

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом