Видео полного выступления SCORPIONS, которое состоялось 11 сентября в Romexpo, Bucharest, Romania, доступно для просмотра ниже:



00:00 Intro

03:08 Coming Home

07:05 Gas In The Tank

10:48 Make It Real

15:00 The Zoo

21:50 Coast To Coast

27:20 Top Of The Bill / Steamrock Fever / Speedy's Coming / Catch Your Train

36:15 Bad Boys Running Wild

40:30 Delicate Dance

46:00 Send Me an Angel

50:23 Wind of Change

56:05 Loving You Sunday Morning

1:00:15 New Vision (Mikkey Dee drum solo)

1:07:37 Tease Me Please Me

1:13:05 Big City Nights

1:22:25 Still Loving You

1:28:45 Blackout

1:33:10 Rock You Like a Hurricane







