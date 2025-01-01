14 сен 2025



NILE нашли басиста



NILE сообщили о том, что новым членом группы стал ADAM ROETHLISBERGER.



Karl Sanders опубликовал следующее сообщение: «Пришло время анонсов! Мы очень рады, что новым басистом/вокалистом стал Adam Roethlisberger. Он уже проделал немало работ на благо группы и прекрасно доказал, что не только классный музыкант, но и прекрасный командный игрок, который нисколько не страшится трудностей. Сейчас мы звучим как никогда мощно и тяжело и с нетерпением ждем момента, когда вы сами все услышите на концертах!»





