Новости
*

Nile

*



14 сен 2025 : 		 NILE нашли басиста

17 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления NILE

5 окт 2024 : 		 GEORGE KOLLIAS уже 20 лет в NILE

21 авг 2024 : 		 Новая песня NILE

1 июл 2024 : 		 NILE выступили как трио

29 май 2024 : 		 Новое видео NILE

6 мар 2024 : 		 NILE завершили сведение

12 фев 2024 : 		 NILE готовы к сведению

28 окт 2023 : 		 Туровой состав NILE

17 окт 2023 : 		 NILE записывают новый материал

8 июн 2023 : 		 KARL SANDERS о новом альбоме NILE

5 июл 2022 : 		 NILE расстались с басистом

26 май 2022 : 		 Концертное видео NILE

9 фев 2022 : 		 Видео с выступления NILE

3 фев 2022 : 		 Вокалист VITAL REMAINS поедет в тур с NILE

24 сен 2021 : 		 NILE на NAPALM RECORDS

28 янв 2020 : 		 Лидер NILE о Джозефе Пэйне

27 янв 2020 : 		 Умер бывший басист NILE и DIVINE HERESY

29 ноя 2019 : 		 Лидер NILE о худшем, что было в турне

8 ноя 2019 : 		 Лидер NILE: «Некоторые дэт-металл-группы живут прошлым»

2 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от NILE

23 окт 2019 : 		 Гитарист NILE о положении дел в группе

7 окт 2019 : 		 Видео с текстом от NILE

3 окт 2019 : 		 Трейлер к новому альбому NILE

7 сен 2019 : 		 Новый альбом NILE выйдет осенью

29 июн 2019 : 		 NILE завершили работу над новым альбомом
14 сен 2025

NILE нашли басиста



NILE сообщили о том, что новым членом группы стал ADAM ROETHLISBERGER.

Karl Sanders опубликовал следующее сообщение: «Пришло время анонсов! Мы очень рады, что новым басистом/вокалистом стал Adam Roethlisberger. Он уже проделал немало работ на благо группы и прекрасно доказал, что не только классный музыкант, но и прекрасный командный игрок, который нисколько не страшится трудностей. Сейчас мы звучим как никогда мощно и тяжело и с нетерпением ждем момента, когда вы сами все услышите на концертах!»




просмотров: 96

