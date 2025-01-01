Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 54
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 27
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 54
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 27
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
[= ||| все новости группы



*

P.O.D.

*



16 сен 2025 : 		 Гитарист P.O.D.: «Мы как товарный поезд»

22 май 2025 : 		 Гитарист P.O.D.: «На нас наложено много табу»

9 апр 2025 : 		 Вокалист P.O.D. о ню-металле

23 мар 2025 : 		 Вокалист P.O.D.: «Я полагаю, что моя вера оскорбительна для многих людей»

20 фев 2025 : 		 Вокалист P.O.D. о любви к Джизусу

14 фев 2025 : 		 Новый сингл P.O.D.

27 окт 2024 : 		 Новая книга от вокалиста P.O.D.

26 авг 2024 : 		 Гитарист P.O.D.: «Мы как Apple или IBM»

22 май 2024 : 		 Куда пропал барабанщик P.O.D.?

30 апр 2024 : 		 Вокалист P.O.D. записал регги-альбом

26 апр 2024 : 		 Испытывают ли P.O.D. чувство ностальгии?

19 янв 2024 : 		 Новое видео P.O.D.

1 дек 2023 : 		 Новое видео P.O.D.

21 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео P.O.D.

8 сен 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD записался с P.O.D.

3 авг 2023 : 		 У P.O.D. есть новая пластинка

18 сен 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

24 июн 2022 : 		 Новое видео P.O.D.

10 сен 2021 : 		 P.O.D. работают над новым альбомом

10 апр 2021 : 		 P.O.D. отметят юбилей

23 ноя 2020 : 		 Рождественский трек P.O.D.

16 янв 2020 : 		 Гитарист P.O.D. о различиях между американской и европейской аудиториями

21 ноя 2018 : 		 Новое видео P.O.D.

10 окт 2018 : 		 Новая песня P.O.D.

3 окт 2018 : 		 Трейлер к новому альбому P.O.D.

28 сен 2018 : 		 Новая песня P.O.D.
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист P.O.D.: «Мы как товарный поезд»



zoom
MARCOS CURIEL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, чувствует ли он и коллеги по группе "голод до свершений и необходимость что-то доказывать":

«Я думаю, это весьма точное описание. Никто никогда ничего нам не давал. Нам пришлось очень много работать, чтобы достичь того уровня, на котором мы сейчас находимся, и постоянно доказывать свою правоту снова и снова. Неважно, каких наград и чего мы добились, всегда кажется, что мы пытаемся доказать это самим себе, но и показать это людям вокруг нас. Потому что эта индустрия постоянно развивается, люди приходят и уходят, и у вас появляются новые лица, которые начинают спрашивать: «Ты кто вообще?». А ты в ответ: "Брат, я здесь уже много лет. Кто ты такой?" Но я должен показать себя. И мы вроде как завязали с этим, потому что любишь ли ты P.O.D. или ненавидишь, ты знаешь, кто такие P.O.D.. И это главное. Так что мы больше не пытаемся самоутвердиться. Мы больше не пытаемся угодить людям.

Мне нравится говорить о себе как о старом товарном поезде — твердая сталь. Тенденции приходят и уходят, а мы просто продолжаем двигаться вперед, и мы остаемся актуальными, потому что не следуем тенденциям. Мы делаем то, что делали всегда. Мы на 100 процентов органичны, мы сами P.O.D., четверо ребят из гаража, которые выросли с мечтой. И у нас есть свое собственное звучание. А иметь свое собственное звучание очень сложно. Люди все еще пытаются найти свое звучание, люди гоняются за звуками. У нас есть свой, и именно это мне нравится. Потому что нравится вам это или нет, но это наше звучание, детка»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 18

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом