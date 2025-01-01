сегодня



Гитарист P.O.D.: «Мы как товарный поезд»



MARCOS CURIEL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, чувствует ли он и коллеги по группе "голод до свершений и необходимость что-то доказывать":



«Я думаю, это весьма точное описание. Никто никогда ничего нам не давал. Нам пришлось очень много работать, чтобы достичь того уровня, на котором мы сейчас находимся, и постоянно доказывать свою правоту снова и снова. Неважно, каких наград и чего мы добились, всегда кажется, что мы пытаемся доказать это самим себе, но и показать это людям вокруг нас. Потому что эта индустрия постоянно развивается, люди приходят и уходят, и у вас появляются новые лица, которые начинают спрашивать: «Ты кто вообще?». А ты в ответ: "Брат, я здесь уже много лет. Кто ты такой?" Но я должен показать себя. И мы вроде как завязали с этим, потому что любишь ли ты P.O.D. или ненавидишь, ты знаешь, кто такие P.O.D.. И это главное. Так что мы больше не пытаемся самоутвердиться. Мы больше не пытаемся угодить людям.



Мне нравится говорить о себе как о старом товарном поезде — твердая сталь. Тенденции приходят и уходят, а мы просто продолжаем двигаться вперед, и мы остаемся актуальными, потому что не следуем тенденциям. Мы делаем то, что делали всегда. Мы на 100 процентов органичны, мы сами P.O.D., четверо ребят из гаража, которые выросли с мечтой. И у нас есть свое собственное звучание. А иметь свое собственное звучание очень сложно. Люди все еще пытаются найти свое звучание, люди гоняются за звуками. У нас есть свой, и именно это мне нравится. Потому что нравится вам это или нет, но это наше звучание, детка»







