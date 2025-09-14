Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новое видео TESTAMENT 41
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новое видео TESTAMENT 41
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
[= ||| все новости группы



*

Twisted Sister

*



14 сен 2025 : 		 Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной

12 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»

11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»

11 апр 2024 : 		 DEE SNIDER уже не исключает возможности воссоединения TWISTED SISTER

5 фев 2024 : 		 DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER

4 июл 2023 : 		 TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями

13 июн 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»

18 май 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA

20 фев 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы

31 янв 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений

28 янв 2023 : 		 TWISTED SISTER сыграли три песни

23 янв 2023 : 		 JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»

14 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER

9 дек 2022 : 		 TWISTED SISTER введут в ЗСМ

4 дек 2022 : 		 Косметика от TWISTED SISTER

5 апр 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»

31 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера

30 янв 2022 : 		 EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»

17 янв 2022 : 		 Гитарист TWISTED SISTER назвал лейблы преступниками: «Все врут»

8 янв 2022 : 		 Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой
Показать далее
| - |

|||| 14 сен 2025

Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной



zoom
JAY JAY FRENCH опубликовал видео, в котором поделился планами TWISTED SISTER:

«Что ж, секрет раскрыт. Все знают, что TWISTED SISTER собираются вернуться в 2026 году, чтобы отпраздновать наше 50-летие.

Те из вас, кто следит за творчеством группы, знают кое-что об ее истории, но, возможно, не в курсе, что все произошло несколько раньше. Я рассказываю о Хо-Хо-Кусе, штат Нью-Джерси. Но ядро группы, то есть Dee, я и Eddie — мы втроем составляем ядро TWISTED SISTER — были вместе с 16 февраля 1976 года. Таким образом, мы празднуем, по сути, 50-летие нашего существования в качестве основного состава. С тех пор мы видели, как многие люди приходили и уходили. Мы видели, как многие гитаристы приходили и уходили. Многие басисты и барабанщики приходили и уходили. Я к тому, что на данный момент у нас 14 бывших участников, что, если вдуматься, просто невероятно.

Но мы рады этому, и мы рады выступить в 2026 году. Мы будем хедлайнерами крупнейших фестивалей в Европе и отыграем несколько концертов в Соединенных Штатах. И наш барабанщик на этот раз не кто иной, как бывший барабанщик TWISTED SISTER Joey Franco. Joey Номер семь — мы называли его Seven, потому что он был седьмым барабанщиком в группе. Конечно, сейчас он 10-й, потому что мы столько всего пережили с тех пор, как он появился. Потому что Эй Джей ушел. Потом Эй Джей вернулся. А потом Эй Джей ушел, а потом Эй Джей скончался, и на его место пришел Mike Portnoy. На самом деле еще играл Frankie Banali — не знаю, знаете ли вы, ребята, но Frankie Banali, по сути, выступал с нами однажды. Мы собираемся вместе и собираемся выступить с американским концертом где-то в мае, как-то так. Мы все еще уточняем даты. Все остальные будут хедлай-выступлениями в Европе. И мы просто с нетерпением ждем этого события.

Возможность отпраздновать 50-летие — это действительно потрясающее чувство, осознавать, что у тебя за плечами 50 лет деятельности. Когда мы начинали если бы кто-нибудь спросил меня: "Сколько лет ты продержишься?", я бы ответил: "Пять, может быть, 10", потому что THE BEATLES продержались 10. Так что для всех групп, которые продержались 50 лет, а их немало — KISS, очевидно, сделали это, AEROSMITH сделали это, [JUDAS] PRIEST сделал это — и для меня большая честь быть в этой невероятно элитной компании групп, которые были вместе столько лет и у которых есть поклонники, следовавшими за нами, те, кто оставался верен группе на протяжении многих лет. Так что, огромное вам всем спасибо. Увидимся в туре!»




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 сен 2025
L
LU---
смешно...........:-)
К какой компании ты себя причислил???????
просмотров: 143

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом