14 сен 2025



Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной



JAY JAY FRENCH опубликовал видео, в котором поделился планами TWISTED SISTER:



«Что ж, секрет раскрыт. Все знают, что TWISTED SISTER собираются вернуться в 2026 году, чтобы отпраздновать наше 50-летие.



Те из вас, кто следит за творчеством группы, знают кое-что об ее истории, но, возможно, не в курсе, что все произошло несколько раньше. Я рассказываю о Хо-Хо-Кусе, штат Нью-Джерси. Но ядро группы, то есть Dee, я и Eddie — мы втроем составляем ядро TWISTED SISTER — были вместе с 16 февраля 1976 года. Таким образом, мы празднуем, по сути, 50-летие нашего существования в качестве основного состава. С тех пор мы видели, как многие люди приходили и уходили. Мы видели, как многие гитаристы приходили и уходили. Многие басисты и барабанщики приходили и уходили. Я к тому, что на данный момент у нас 14 бывших участников, что, если вдуматься, просто невероятно.



Но мы рады этому, и мы рады выступить в 2026 году. Мы будем хедлайнерами крупнейших фестивалей в Европе и отыграем несколько концертов в Соединенных Штатах. И наш барабанщик на этот раз не кто иной, как бывший барабанщик TWISTED SISTER Joey Franco. Joey Номер семь — мы называли его Seven, потому что он был седьмым барабанщиком в группе. Конечно, сейчас он 10-й, потому что мы столько всего пережили с тех пор, как он появился. Потому что Эй Джей ушел. Потом Эй Джей вернулся. А потом Эй Джей ушел, а потом Эй Джей скончался, и на его место пришел Mike Portnoy. На самом деле еще играл Frankie Banali — не знаю, знаете ли вы, ребята, но Frankie Banali, по сути, выступал с нами однажды. Мы собираемся вместе и собираемся выступить с американским концертом где-то в мае, как-то так. Мы все еще уточняем даты. Все остальные будут хедлай-выступлениями в Европе. И мы просто с нетерпением ждем этого события.



Возможность отпраздновать 50-летие — это действительно потрясающее чувство, осознавать, что у тебя за плечами 50 лет деятельности. Когда мы начинали если бы кто-нибудь спросил меня: "Сколько лет ты продержишься?", я бы ответил: "Пять, может быть, 10", потому что THE BEATLES продержались 10. Так что для всех групп, которые продержались 50 лет, а их немало — KISS, очевидно, сделали это, AEROSMITH сделали это, [JUDAS] PRIEST сделал это — и для меня большая честь быть в этой невероятно элитной компании групп, которые были вместе столько лет и у которых есть поклонники, следовавшими за нами, те, кто оставался верен группе на протяжении многих лет. Так что, огромное вам всем спасибо. Увидимся в туре!»





