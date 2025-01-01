сегодня



Новая песня THE SMASHING PUMPKINS



"Chrome Jets", новая песня группы THE SMASHING PUMPKINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового сингла, выпущенного ограниченным тиражом в 1500 копий:



Side A:



Chrome Jets (Previously Unreleased)



Side B:



Zoo Station (Live Berlin 6.22.24)







