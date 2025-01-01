Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новое видео TESTAMENT 38
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
TOP5
The Black Crowes

14 сен 2025 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет осенью

14 июн 2025 : 		 Документальный фильм от JIMMY PAGE And THE BLACK CROWES

11 мар 2025 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Хотел бы, чтобы нас представил JIMMY PAGE»

26 фев 2025 : 		 Фрагмент нового релиза JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES

14 фев 2025 : 		 Расширенная версия альбома JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES выйдет весной

8 окт 2024 : 		 Новые фигурки THE BLACK CROWES

24 май 2024 : 		 THE BLACK CROWES: «Мы будем хороши, если сохраним искренность»

21 май 2024 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

15 май 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

8 май 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

15 апр 2024 : 		 RONNIE WOOD присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

29 мар 2024 : 		 THE BLACK CROWES исполнили LED ZEPPELIN

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

7 мар 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

17 фев 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

25 янв 2024 : 		 Видео с текстом от THE BLACK CROWES

14 янв 2024 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

20 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

13 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

21 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

7 сен 2023 : 		 Бокс-сет от THE BLACK CROWES выйдет зимой

4 сен 2023 : 		 THE BLACK CROWES разогрели AEROSMITH

2 сен 2023 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

7 мар 2023 : 		 Концертный релиз THE BLACK CROWES выйдет весной

20 окт 2022 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Вернуть всех из классического состава только ради $$$?»

11 окт 2022 : 		 THE BLACK CROWES достигли соглашения по иску
Переиздание THE BLACK CROWES выйдет осенью



THE BLACK CROWES сообщили о том, что 14 ноября состоится выход бокс-сета альбома "Amorica", который будет доступен на пяти винилах или трех CD. Фрагмент из этого релиза, "Bitter, Bitter You", доступен ниже.




