Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
100
Новое видео TESTAMENT
48
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
35
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
19
JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y
18
Blind Guardian
Германия
Power Metal
Symphonic Metal
http://www.blind-guardian.com
Myspace:
http://www.myspace.com/blindguardian
Facebook:
https://www.facebook.com/blindguardian
15 сен 2025
:
Концертное видео BLIND GUARDIAN
22 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN
18 мар 2025
:
Концертное видео BLIND GUARDIAN
13 янв 2025
:
Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN
24 дек 2024
:
BLIND GUARDIAN о туре
9 дек 2024
:
BLIND GUARDIAN обновили видео
29 ноя 2024
:
Видео с текстом от BLIND GUARDIAN
15 ноя 2024
:
Видео с текстом от BLIND GUARDIAN
2 ноя 2024
:
Видео с текстом от BLIND GUARDIAN
21 окт 2024
:
Видео с текстом от BLIND GUARDIAN
7 окт 2024
:
Видео с текстом от BLIND GUARDIAN
28 сен 2024
:
Видео с текстом от BLIND GUARDIAN
16 сен 2024
:
Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN
7 сен 2024
:
Видео с текстом от BLIND GUARDIAN
24 авг 2024
:
Вокалист BLIND GUARDIAN записывает "Time What Is Time"
8 авг 2024
:
BLIND GUARDIAN о Wacken Open Air 2024
5 авг 2024
:
Новая музыка BLIND GUARDIAN не за горами. Она за лесами
2 авг 2024
:
BLIND GUARDIAN перепели The Bard's Song
12 июл 2024
:
Концертное видео BLIND GUARDIAN
7 июн 2024
:
Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN
6 июн 2024
:
Фронтмен BLIND GUARDIAN о предстоящем альбоме: «Я ожидаю, что новые песни будут тяжёлыми и агрессивными»
14 май 2024
:
Гитарист BLIND GUARDIAN представил фирменную модель гитары
21 апр 2024
:
BLIND GUARDIAN о выступлении в Лондоне
15 фев 2024
:
Видео полного выступления BLIND GUARDIAN
6 фев 2024
:
Вокалист BLIND GUARDIAN: «Если до 2027 не выйдет наш альбом, буду удивлен»
5 фев 2024
:
Вокалист BLIND GUARDIAN: «Начнем писать в 2025!»
30 окт 2023
:
Видео полного выступления BLIND GUARDIAN
16 авг 2023
:
Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не моя идеология»
25 июл 2023
:
Бывший из BLIND GUARDIAN исполняет
21 июл 2023
:
Видео полного выступления BLIND GUARDIAN
6 фев 2023
:
Бывший из BLIND GUARDIAN исполняет
12 окт 2022
:
Новое видео BLIND GUARDIAN
2 сен 2022
:
Новое видео BLIND GUARDIAN
24 авг 2022
:
Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN
29 июл 2022
:
Новое видео BLIND GUARDIAN
29 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN
7 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN
27 май 2022
:
Новое видео BLIND GUARDIAN
18 май 2022
:
Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN
18 мар 2022
:
Новое видео BLIND GUARDIAN
3 дек 2021
:
Новое видео BLIND GUARDIAN
5 ноя 2021
:
Новый сингл BLIND GUARDIAN зимой, а альбом — осенью
6 июл 2021
:
BLIND GUARDIAN завершили запись
5 май 2021
:
BLIND GUARDIAN представили кофе
18 дек 2020
:
Новое видео BLIND GUARDIAN
14 дек 2020
:
Концертное видео BLIND GUARDIAN
14 дек 2020
:
BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond"
10 ноя 2020
:
Концертное видео BLIND GUARDIAN
5 окт 2020
:
Переиздание BLIND GUARDIAN выйдет зимой
3 авг 2020
:
BLIND GUARDIAN исполнили новую песню
25 мар 2020
:
Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN
21 мар 2020
:
Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN
20 мар 2020
:
Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN
16 фев 2020
:
Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый альбом будет более прогрессивным, чем его даже ожидают»
27 янв 2020
:
BLIND GUARDIAN начнут подготовительную работу над новым альбомом в этом месяце
28 дек 2019
:
Вокалист BLIND GUARDIAN: «Закончим новый альбом осенью»
10 ноя 2019
:
Новое видео BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA
26 окт 2019
:
Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA
5 окт 2019
:
Видео с текстом от BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA
7 сен 2019
:
Видео с текстом на сингл из нового релиза BLIND GUARDIAN
20 июл 2019
:
Видеотрейлер к новому релизу BLIND GUARDIAN
9 июл 2019
:
Обложка нового проекта BLIND GUARDIAN
11 апр 2019
:
BLIND GUARDIAN о The Forgotten Tales
13 янв 2019
:
Переиздания BLIND GUARDIAN выйдут весной
14 дек 2018
:
Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "A Night At The Opera"
12 дек 2018
:
Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "A Night At The Opera"
5 дек 2018
:
Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "Nightfall In Middle-Earth"
3 дек 2018
:
Трейлер переиздания альбома BLIND GUARDIAN
27 ноя 2018
:
Трейлер переиздания альбома BLIND GUARDIAN
7 окт 2018
:
Четвёртая часть хроник BLIND GUARDIAN
30 сен 2018
:
Новая серия переизданий BLIND GUARDIAN выйдет в ноябре
19 сен 2018
:
Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN
29 июн 2018
:
Концертное видео BLIND GUARDIAN
25 июн 2018
:
Переиздания BLIND GUARDIAN выйдут осенью
7 июл 2017
:
Концертное видео BLIND GUARDIAN
6 июл 2017
:
Трейлер к новому релизу BLIND GUARDIAN
27 июн 2017
:
Гитарист BLIND GUARDIAN о новом концертном альбоме
23 июн 2017
:
Концертное видео BLIND GUARDIAN
10 июн 2017
:
Концертное видео BLIND GUARDIAN
29 май 2017
:
Концертное видео BLIND GUARDIAN
27 май 2017
:
Концертное видео BLIND GUARDIAN
10 май 2017
:
Концертный релиз BLIND GUARDIAN выйдет летом
1 дек 2016
:
Новое видео BLIND GUARDIAN
9 авг 2016
:
BLIND GUARDIAN выпустят концертный альбом в 2018 году
9 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN
6 июл 2016
:
BLIND GUARDIAN целиком исполнят "Imaginations From The Other Side" в Северной Америке
21 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN
16 май 2016
:
Видео полного выступления BLIND GUARDIAN
28 дек 2015
:
BLIND GUARDIAN за два года выпустят два релиза
25 сен 2015
:
BLIND GUARDIAN в "The Dwarves"
25 апр 2015
:
Видео с выступления BLIND GUARDIAN
13 апр 2015
:
Видео с выступления BLIND GUARDIAN
3 апр 2015
:
BLIND GUARDIAN репетируют перед туром
2 мар 2015
:
HANSI KÜRSCH прояснил ситуацию с басистом BLIND GUARDIAN
5 фев 2015
:
Новый альбом BLIND GUARDIAN доступен для прослушивания
2 фев 2015
:
Красное вино от BLIND GUARDIAN
30 янв 2015
:
Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN
29 янв 2015
:
BLIND GUARDIAN включили в состав басиста и отыграли первые концерты в 2015 году
23 янв 2015
:
Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN
16 янв 2015
:
Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN
2 янв 2015
:
Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN
19 дек 2014
:
Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN
12 дек 2014
:
Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN
5 дек 2014
:
Видео с текстом от BLIND GUARDIAN
29 ноя 2014
:
BLIND GUARDIAN: Видео из студии
21 ноя 2014
:
Кавер-версия BLIND GUARDIAN от CAMILLE & KENNERLY
17 ноя 2014
:
Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN
10 ноя 2014
:
Новый альбом BLIND GUARDIAN выйдет в январе
10 окт 2014
:
Новый сингл BLIND GUARDIAN выйдет в декабре
24 дек 2013
:
Поздравление и фрагмент новой песни BLIND GUARDIAN
18 окт 2013
:
Вокалист BLIND GUARDIAN о новом альбоме
30 мар 2013
:
BLIND GUARDIAN получили золото
7 мар 2013
:
Вокалист BLIND GUARDIAN о новом бокс-сете, новом альбоме и «Игре Престолов»
23 янв 2013
:
Новости от BLIND GUARDIAN
20 янв 2013
:
Превью нового сборника BLIND GUARDIAN
8 янв 2013
:
Фотографии бокс-сета BLIND GUARDIAN
11 дек 2012
:
Вино от BLIND GUARDIAN
2 дек 2012
:
15-ти дисковый бокс-сет BLIND GUARDIAN выйдет в феврале
2 сен 2012
:
Оркестровый альбом BLIND GUARDIAN выйдет в 2014-м году
11 июл 2012
:
Вокалист BLIND GUARDIAN: «Никаких концертов до конца 2014 года»
13 мар 2012
:
BLIND GUARDIAN на 'Nachtfahrt TV'
4 мар 2012
:
Седьмой эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN
29 фев 2012
:
Шестой эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN
27 фев 2012
:
Пятый эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN
26 фев 2012
:
Четвертый эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN
27 янв 2012
:
Лидер BLIND GUARDIAN об оркестровом альбоме
25 янв 2012
:
Третий эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN
20 янв 2012
:
Тизер новой версии "Valhalla" BLIND GUARDIAN
15 янв 2012
:
Второй эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN
4 янв 2012
:
Первый эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN
25 дек 2011
:
Семпл оркестровой версии 'The Bard's Song (In The Forest)' BLIND GUARDIAN
11 ноя 2011
:
Детали компиляции BLIND GUARDIAN
29 окт 2011
:
Компиляция BLIND GUARDIAN выйдет в январе
6 окт 2011
:
BLIND GUARDIAN подтвердили свое участие в Sweden Rock Cruise 2012.
8 сен 2011
:
Видео с выступления BLIND GUARDIAN
2 сен 2011
:
Участники BLIND GUARDIAN в трейлере 'The Cursed Crusade'
27 авг 2011
:
Бонусы от BLIND GUARDIAN
14 авг 2011
:
BLIND GUARDIAN помогли Японии
10 авг 2011
:
Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN
24 июл 2011
:
Фронтмэн BLIND GUARDIAN рассказывает об оркестровом альбоме
30 мар 2011
:
Документальный фильм о BLIND GUARDIAN
17 мар 2011
:
Фронтмен BLIND GUARDIAN: "Следующее путешествие уведет нас в еще более классическом направлении"
23 ноя 2010
:
Видео с выступления BLIND GUARDIAN
15 окт 2010
:
Видео с концерта BLIND GUARDIAN
11 авг 2010
:
Новый альбом BLIND GUARDIAN попал на второе место в Германии
4 авг 2010
:
Новое видео BLIND GUARDIAN
23 июл 2010
:
Шестое видео о записи альбома BLIND GUARDIAN
18 июл 2010
:
Новая песня BLIND GUARDIAN
9 июл 2010
:
Пятое видео о записи альбома BLIND GUARDIAN
6 июл 2010
:
E-card от BLIND GUARDIAN
26 июн 2010
:
Семплы нового альбома BLIND GUARDIAN
3 июн 2010
:
Четвертое видео о записи альбома BLIND GUARDIAN
18 май 2010
:
Трек-лист и обложка нового альбома BLIND GUARDIAN
12 май 2010
:
Новое видео о записи альбома BLIND GUARDIAN
11 май 2010
:
Название нового альбома BLIND GUARDIAN
27 апр 2010
:
Фронтмен BLIND GUARDIAN рассказал о новом альбоме
19 апр 2010
:
Новый сингл BLIND GUARDIAN
23 мар 2010
:
Первый тизер с нового альбома BLIND GUARDIAN
10 фев 2010
:
BLIND GUARDIAN: C новым годом!
15 ноя 2009
:
Фронтмен BLIND GUARDIAN о новом альбоме
21 авг 2009
:
Гитарист BLIND GUARDIAN о новом диске
20 фев 2009
:
Новости от BLIND GUARDIAN
22 сен 2008
:
Новое видео BLIND GUARDIAN
24 июл 2008
:
BLIND GUARDIAN примут участие в выставке Comic-Con International
7 июл 2008
:
Опрос от BLIND GUARDIAN
2 май 2008
:
BLIND GUARDIAN: Трейлер "Sacred 2" в сети
27 мар 2008
:
BLIND GUARDIAN посетят встречу ролевиков в Мюнстере
12 мар 2008
:
Thomen Stauch (ex-BLIND GUARDIAN) рассказал о своем новом проекте
25 ноя 2007
:
BLIND GUARDIAN запишут песню для игры "Sacred 2"
16 июл 2007
:
BLIND GUARDIAN поедут в ЮАР
9 июл 2007
:
Доступен семпл проекта NEVERLAND с вокалом Hansi Kürsch'a
9 июл 2007
:
Фронтмен BLIND GUARDIAN прокомментировал переиздание ранних альбомов группы
8 июн 2007
:
Детали о переиздании альбомов BLIND GUARDIAN
26 апр 2007
:
Hansi Kürsch записал песню с турецкой группой
10 фев 2007
:
Переиздание альбомов BLIND GUARDIAN
18 окт 2006
:
Акустическая сессия Blind Guardian
1 авг 2006
:
Видео BLIND GUARDIAN "Another Stranger Me" в сети
17 май 2006
:
BLIND GUARDIAN: Подробности о новом альбоме
5 май 2006
:
Треклист нового альбома BLIND GUARDIAN
28 апр 2006
:
BLIND GUARDIAN выпустят оркестровый альбом в 2008 году
28 апр 2006
:
Билеты на концерт BLIND GUARDIAN заканчиваются
21 мар 2006
:
Новые студийные фото BLIND GUARDIAN
5 мар 2006
:
BLIND GUARDIAN сыграют "классику" в Москве
18 янв 2006
:
BLIND GUARDIAN : cэмплы сингла "Fly" в сети
31 дек 2005
:
BLIND GUARDIAN: обложка сингла "Fly" в сети
24 дек 2005
:
BLIND GUARDIAN: вести из студии
3 окт 2005
:
BLIND GUARDIAN: новый сингл в ноябре
10 авг 2005
:
BLIND GUARDIAN обнародовали план действий на будущее
20 июл 2005
:
BLIND GUARDIAN представляют нового барабанщика
28 ноя 2001
:
Blind Guardian приедут в Россию!
сегодня
Концертное видео BLIND GUARDIAN
BLIND GUARDIAN опубликовали видео к песне The Bard's Song, съемки которого проходили на концерте в Тилбурге в 2025 году.
