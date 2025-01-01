Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 54
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 27
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
Snot

16 сен 2025 : 		 Басист SNOT: «Не будь Andy, мы бы и не вернулись»

3 сен 2025 : 		 SNOT планируют альбом

12 авг 2025 : 		 SNOT почтили память Оззи

15 июл 2025 : 		 SNOT записывают две песни

20 май 2025 : 		 SNOT выступили с бывшим барабанщиком GODSMACK

18 май 2025 : 		 SHANNON LARKIN выступит с группой SNOT

30 апр 2025 : 		 Видео с выступления SNOT

29 апр 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с DOC'ом COYLE

27 апр 2025 : 		 SNOT расстались с гитаристом

13 фев 2025 : 		 SNOT в Санта-Барбаре

28 янв 2025 : 		 SNOT работают над новой музыкой

26 янв 2025 : 		 Вокалист SNOT о первых концертах

21 янв 2025 : 		 SNOT о первом концерте

19 янв 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с новым вокалистом

17 янв 2025 : 		 Концерт SNOT в Ин100грамм

5 янв 2025 : 		 Гитарист SNOT: «Эй, чо как дела, ась?»

10 дек 2024 : 		 Имя вокалиста SNOT узнаете на концерте

19 ноя 2024 : 		 SNOT нашли вокалиста

25 окт 2017 : 		 Винил SNOT выйдет зимой

14 мар 2015 : 		 Видео с выступления SNOT

22 фев 2015 : 		 Видео с выступления SNOT

19 янв 2015 : 		 MIKE SMITH поедет в тур с SNOT

12 дек 2014 : 		 Видео с выступления SNOT
Басист SNOT: «Не будь Andy, мы бы и не вернулись»



JOHN FAHNESTOCK в недавнем интервью обсудил возвращение SNOT на сцену:

«Честно говоря, теперь с Andy Knapp все совсем по-другому. Мы наконец-то почувствовали, что нашли нашего вокалиста. Раньше это было больше похоже на что-то вроде: "Эй, давайте выйдем и сыграем эти песни, потому что мы хотим снова их спеть". Mikey Jamie и я, мы любим играть эти песни. И это не было похоже на "Мы вернулись". Но теперь SNOT вернулся. Мы наконец-то нашли вокалиста, [который] является именно тем, кого мы искали. И то, как он сейчас выступает, просто сногсшибательно. Реакция на него, то, как люди приветствуют его в социальных сетях, приходят посмотреть на группу, была совершенно неожиданной. Да, мы бы не вернулись, если бы не Andy Knapp. Так что я просто хочу сказать, что другого "после Andy" не будет. Это раз и навсегда, это последнее "ура". И если мы собираемся расстаться и начать все сначала, то именно поэтому мы вернулись прямо сейчас».

На вопрос, означает ли это, что в следующем году у SNOT будет больше гастролей и новой музыки, он ответил:

«Ну, мы уже распланировали 2026 год. У нас уже есть две [новые] песни, которые мы записали с [продюсером] Крисом Коллиером, который работает с KORN. В ноябре мы завершим работу над вокалом, а затем надеемся записать что-нибудь в начале года. Вот что происходит. И это от чистого сердца. Звучит просто как гребаные сопли. Потому что Mikey пишет так же, как и я, и все так и переливается...… А Jamie только что закончил с барабанами. Он взял перерыв в работе над BAD RELIGION, и мы сразу же пригласили его в студию. Итак, все готово. Сейчас мы работаем уже над вокалом».




