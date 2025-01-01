сегодня



Басист SNOT: «Не будь Andy, мы бы и не вернулись»



JOHN FAHNESTOCK в недавнем интервью обсудил возвращение SNOT на сцену:



«Честно говоря, теперь с Andy Knapp все совсем по-другому. Мы наконец-то почувствовали, что нашли нашего вокалиста. Раньше это было больше похоже на что-то вроде: "Эй, давайте выйдем и сыграем эти песни, потому что мы хотим снова их спеть". Mikey Jamie и я, мы любим играть эти песни. И это не было похоже на "Мы вернулись". Но теперь SNOT вернулся. Мы наконец-то нашли вокалиста, [который] является именно тем, кого мы искали. И то, как он сейчас выступает, просто сногсшибательно. Реакция на него, то, как люди приветствуют его в социальных сетях, приходят посмотреть на группу, была совершенно неожиданной. Да, мы бы не вернулись, если бы не Andy Knapp. Так что я просто хочу сказать, что другого "после Andy" не будет. Это раз и навсегда, это последнее "ура". И если мы собираемся расстаться и начать все сначала, то именно поэтому мы вернулись прямо сейчас».



На вопрос, означает ли это, что в следующем году у SNOT будет больше гастролей и новой музыки, он ответил:



«Ну, мы уже распланировали 2026 год. У нас уже есть две [новые] песни, которые мы записали с [продюсером] Крисом Коллиером, который работает с KORN. В ноябре мы завершим работу над вокалом, а затем надеемся записать что-нибудь в начале года. Вот что происходит. И это от чистого сердца. Звучит просто как гребаные сопли. Потому что Mikey пишет так же, как и я, и все так и переливается...… А Jamie только что закончил с барабанами. Он взял перерыв в работе над BAD RELIGION, и мы сразу же пригласили его в студию. Итак, все готово. Сейчас мы работаем уже над вокалом».







+0 -0



просмотров: 26

