Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify?



GENE HOGLAN в недавнем интервью объяснил, почему нового альбома "Extinction Level Event" нет на Spotify:



«Это просто потому, что сейчас текущее состояние стриминга… Было много артистов, которые убирали свои работы из Spotify, и это своего рода палка о двух концах.



Вы хотите, чтобы у всех был доступ к вашей музыке? Конечно, вы этого хотите. Это просто лучший вариант для нас и фэнов, чтобы они могли услышать нашу музыку немедленно. Я знаю, что мы отказались от первоначальной цели, так как не разместили его на Spotify…



Если вы ознакомитесь с условиями использования Spotify, то увидите, что они прямо сейчас вносят серьезные изменения, и это несколько неудобно. Происходит много такого, что они… Сейчас у них появляются новые возможности, и я не эксперт в этом, но я только что ознакомился с условиями некоторых из этих изменений. Я, черт возьми, не могу смириться с этим прямо сейчас. Если что-то изменится где-то в будущем, то да, конечно. Но прямо сейчас ситуация такая… Точно так же, как музыкальная индустрия здесь не для того, чтобы защищать тех, кто создает музыку в рамках индустрии, это другая ситуация, когда это, типа. "Вау".



Прямо сейчас для нас лучше всего сделать так как мы поступили. Я всегда буду говорить людям, зацените на reversedrecords.com Чувак, это лучший способ услышать DARK ANGEL прямо сейчас. И я хочу, чтобы все услышали эту музыку, так что обязательно сходите и послушайте ее именно там».







