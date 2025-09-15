Arts
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новое видео TESTAMENT 48
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
*JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y 18
Dark Angel

15 сен 2025 : 		 Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify?

21 авг 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Пока здоров, буду играть на все сто!»

19 авг 2025 : 		 Новый альбом DARK ANGEL выйдет осенью

5 июл 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL о главном уроке музыкальной индустрии

27 июн 2025 : 		 «Тиснул ли Lars партии One у DARK ANGEL?» Отвечает GENE HOGLAN

11 июн 2025 : 		 DARK ANGEL целиком исполнили "Darkness Descends"

9 июн 2025 : 		 Новый альбом DARK ANGEL выйдет до конца года

6 июн 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

27 май 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Ну и что, что новая пластинка похожа на прошлую»

18 май 2025 : 		 Почему DARK ANGEL так долго ничего не выпускали?

17 май 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Мы отлично отыграли в Бразилии!»

6 май 2025 : 		 DARK ANGEL выступили без гитариста

15 апр 2025 : 		 Басист DARK ANGEL защищает новую песню

14 апр 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

8 апр 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «В 2025 альбом будет!»

2 апр 2025 : 		 Обложка нового альбома DARK ANGEL

25 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли две новые песни

24 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли новые песни

23 мар 2025 : 		 Тизер нового материала DARK ANGEL

13 мар 2025 : 		 DARK ANGEL обещают сыграть новые песни

26 июл 2024 : 		 DARK ANGEL приступили к записи

28 май 2024 : 		 Будет ли новый DARK ANGEL?

23 сен 2023 : 		 GENE HOGLAN о новом DARK ANGEL

18 июл 2023 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

7 июл 2023 : 		 DARK ANGEL полны надежды

21 май 2023 : 		 Барабанщик DARK ANGEL о смерти Джима Дуркина
Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify?



GENE HOGLAN в недавнем интервью объяснил, почему нового альбома "Extinction Level Event" нет на Spotify:

«Это просто потому, что сейчас текущее состояние стриминга… Было много артистов, которые убирали свои работы из Spotify, и это своего рода палка о двух концах.

Вы хотите, чтобы у всех был доступ к вашей музыке? Конечно, вы этого хотите. Это просто лучший вариант для нас и фэнов, чтобы они могли услышать нашу музыку немедленно. Я знаю, что мы отказались от первоначальной цели, так как не разместили его на Spotify…

Если вы ознакомитесь с условиями использования Spotify, то увидите, что они прямо сейчас вносят серьезные изменения, и это несколько неудобно. Происходит много такого, что они… Сейчас у них появляются новые возможности, и я не эксперт в этом, но я только что ознакомился с условиями некоторых из этих изменений. Я, черт возьми, не могу смириться с этим прямо сейчас. Если что-то изменится где-то в будущем, то да, конечно. Но прямо сейчас ситуация такая… Точно так же, как музыкальная индустрия здесь не для того, чтобы защищать тех, кто создает музыку в рамках индустрии, это другая ситуация, когда это, типа. "Вау".

Прямо сейчас для нас лучше всего сделать так как мы поступили. Я всегда буду говорить людям, зацените на reversedrecords.com Чувак, это лучший способ услышать DARK ANGEL прямо сейчас. И я хочу, чтобы все услышали эту музыку, так что обязательно сходите и послушайте ее именно там».




15 сен 2025
Орион
Чёт неважно дела у них идут с этим альбомом (
просмотров: 478

