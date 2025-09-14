DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом

27 дек 2020 :
Гитарист DIMMU BORGIR — о новом альбоме
24 ноя 2020 :
Гитарист DIMMU BORGIR — о том, почему группа стала меньше гастролировать
17 окт 2020 :
Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR
8 май 2020 :
Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы не самая гастролирующая команда»
29 янв 2020 :
Гитарист DIMMU BORGIR: «Надеюсь, новый альбом выйдет быстрее прошлого»
27 май 2019 :
Песня DIMMU BORGIR появилась в видеоигре
14 авг 2018 :
Гитарист DIMMU BORGIR уверен, что новый альбом выйдет быстрее, чем предыдущий
29 май 2018 :
DIMMU BORGIR нашли басиста
6 май 2018 :
Рассказ о бокс-сете DIMMU BORGIR
12 апр 2018 :
Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR
5 апр 2018 :
30 мар 2018 :
Новое видео DIMMU BORGIR
23 фев 2018 :
2 фев 2018 :
Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме
26 янв 2018 :
Обложка нового альбома DIMMU BORGIR
25 дек 2017 :
Носки исполняют DIMMU BORGIR
19 дек 2017 :
DIMMU BORGIR издадут новую песню на виниле
17 дек 2017 :
Винилы DIMMU BORGIR выйдут зимой
24 ноя 2017 :
Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет в начале 2018
25 май 2017 :
Вокалист DIMMU BORGIR: «Мне жаль тех, кто видел нас лишь на YouTube»
15 май 2017 :
Вокалист DIMMU BORGIR о новом альбоме
21 апр 2017 :
Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR
13 апр 2017 :
Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR
8 апр 2017 :
Рассказ о концертном релизе DIMMU BORGIR
4 апр 2017 :
DIMMU BORGIR завершают работу над брутальным и симфоническим альбомом
1 апр 2017 :
Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR
31 мар 2017 :
DIMMU BORGIR завершают работу над альбомом
16 мар 2017 :
Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR
3 мар 2017 :
Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR
17 фев 2017 :
Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR
24 янв 2017 :
DIMMU BORGIR работают с хором
12 янв 2017 :
Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной
5 сен 2016 :
Переиздание DIMMU BORGIR отложено
29 июл 2016 :
Переиздание DIMMU BORGIR выйдет осенью
11 апр 2016 :
DIMMU BORGIR продлили контракт с NUCLEAR BLAST
31 окт 2015 :
DIMMU BORGIR: Видео из студии
7 мар 2015 :
DIMMU BORGIR готовят новый альбом
7 дек 2014 :
Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме группы
6 окт 2014 :
DVD DIMMU BORGIR выйдет в 2015 году
1 окт 2014 :
Гитарист DIMMU BORGIR: "У нас не так много материала для нового альбома"
5 авг 2014 :
Видео с выступления DIMMU BORGIR
4 июл 2014 :
Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет не раньше следующего года
3 июн 2014 :
Видео с выступления DIMMU BORGIR
2 июн 2014 :
Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме
14 апр 2014 :
SILENOZ и NORTHERN NIGHT CLOTHING объединили усилия
28 ноя 2013 :
Немецкий рэпер BUSHIDO украл музыку у DIMMU BORGIR
18 авг 2013 :
DIMMU BORGIR работают над новым альбомом
23 мар 2013 :
DIMMU BORGIR подтвердили российские даты
21 сен 2012 :
DIMMU BORGIR на немецком ТВ
27 авг 2012 :
Умер художник-оформитель DIMMU BORGIR
21 авг 2012 :
Видео с выступления DIMMU BORGIR
14 июн 2012 :
DIMMU BORGIR: Drum-Cam с выступлений на SWEDEN ROCK FESTIVAL, NOVA ROCK
15 мар 2012 :
Видео с выступления DIMMU BORGIR
25 фев 2012 :
Табулатура трех песен DIMMU BORGIR
26 янв 2012 :
DIMMU BORGIR работают над DVD
7 дек 2011 :
Интервью с Silenoz'ом из DIMMU BORGIR
13 ноя 2011 :
DIMMU BORGIR открыли европейский тур
25 окт 2011 :
DIMMU BORGIR исполнят целиком "Enthrone Darkness Triumphant"
6 окт 2011 :
У DIMMU BORGIR 'много материала' для юбилейного альбома
15 сен 2011 :
DIMMU BORGIR с оркестром на Wacken 2012
6 июл 2011 :
Документальный фильм о выступлении DIMMU BORGIR с симфоническим оркестром
29 май 2011 :
DIMMU BORGIR выступили с симфоническим оркестром
23 дек 2010 :
Новое видео DIMMU BORGIR
18 ноя 2010 :
Видео концерта DIMMU BORGIR
9 ноя 2010 :
Гитарист DIMMU BORGIR о смене обложки "Abrahadabra"
9 ноя 2010 :
Гитарист DIMMU BORGIR: «Наша формула состоит в том, чтобы не придерживаться каких-либо ориентиров»
8 ноя 2010 :
Видео с выступления DIMMU BORGIR
4 ноя 2010 :
Будущие тиражи нового альбома DIMMU BORGIR выйдут с новой обложкой
29 окт 2010 :
DIMMU BORGIR впервые за 10 лет едут в Японию
28 окт 2010 :
DIMMU BORGIR выступили вместе с Agnete Kjølsrud
24 окт 2010 :
DIMMU BORGIR в новом номере METAL HAMMER
16 окт 2010 :
Видео с концерта DIMMU BORGIR
23 сен 2010 :
Лимитированные издания DIMMU BORGIR
20 сен 2010 :
DIMMU BORGIR открыли европейское турне с KORN
17 сен 2010 :
Новая песня DIMMU BORGIR
17 сен 2010 :
Вокалистка DJERV о работе с DIMMU BORGIR
14 сен 2010 :
Новое видео DIMMU BORGIR
6 сен 2010 :
Бывший клавишник APOPTYGMA BERZERK поедет в турне с DIMMU BORGIR?
1 сен 2010 :
Новый сингл DIMMU BORGIR в исполнении норвежского оркестра
25 авг 2010 :
Новый участник в DIMMU BORGIR
14 авг 2010 :
Новый сингл DIMMU BORGIR выйдет на следующей неделе
6 авг 2010 :
Новое промофото DIMMU BORGIR
23 июл 2010 :
Трек-лист нового альбома DIMMU BORGIR
10 июл 2010 :
Название и дата выхода нового альбома DIMMU BORGIR
8 июл 2010 :
DIMMU BORGIR представили 3/4 обложки
7 июл 2010 :
DIMMU BORGIR представили 2/4 обложки
6 июл 2010 :
DIMMU BORGIR представили 1/4 обложки
5 июл 2010 :
DIMMU BORGIR запустили счётчик
1 июл 2010 :
DIMMU BORGIR поедут в тур с KORN по Европе
2 июн 2010 :
Информация о новом альбоме DIMMU BORGIR
1 фев 2010 :
DIMMU BORGIR работают над «величественным, колоссальным, эпическим и первоклассным» альбомом
23 янв 2010 :
Фронтмен DIMMU BORGIR открыл "The Wrath Of Shag"
9 сен 2009 :
DIMMU BORGIR о новом альбоме
2 сен 2009 :
Vortex прокомментировал увольнение из DIMMU BORGIR
31 авг 2009 :
DIMMU BORGIR подтвердили разрыв с Vortex'ом и Mustis'ом
31 авг 2009 :
Бывший клавишник DIMMU BORGIR утверждает, что его уволили из группы текстовым сообщением
24 фев 2009 :
Гитарист DIMMU BORGIR принял участие в кулинарной программе
26 сен 2008 :
Свадьба фронтмена DIMMU BORGIR откладывается
21 июл 2008 :
Фронтмен DIMMU BORGIR женится на бывшей подруге NICOLAS'а CAGE'а
15 июл 2008 :
Новый DVD DIMMU BORGIR выйдет в октябре
26 май 2008 :
Миньон DIMMU BORGIR "Vredesbyrd" вышел на виниле
30 апр 2008 :
Доступно новое видеоинтервью SILENOZ'а из DIMMU BORGIR
3 фев 2008 :
DIMMU BORGIR получили награду за лучшее видео
13 ноя 2007 :
Новый альбом DIMMU BORGIR получил золотой статус
2 ноя 2007 :
DIMMU BORGIR обвинили немецкого рэппера в плагиате
30 окт 2007 :
DIMMU BORGIR призананы "Лучшим Metal-исполнителем" на Alarm Awards
30 окт 2007 :
Концерт DIMMU BORGIR в Осло будет сниматься для DVD
20 окт 2007 :
DIMMU BORGIR отыграли перед 80-ю зрителями
29 сен 2007 :
DIMMU BORGIR: видео 'The Sacrilegious Scorn' в сети
23 июл 2007 :
DIMMU BORGIR снимут видео "The Sacrilegious Scorn"
16 июл 2007 :
Лейбл группы DIMMU BORGIR: "Итальянский журналист не был причастен к утечке материалов!"
16 июл 2007 :
DIMMU BORGIR: доступна полная версия оформления 'In Sorte Diaboli'
13 май 2007 :
Новый альбом DIMMU BORGIR был исключен из английских чартов
8 май 2007 :
DIMMU BORGIR стали первой блэк-метал группой в Норвегии
3 май 2007 :
Данные о продажах нового альбома DIMMU BORGIR
12 апр 2007 :
DIMMU BORGIR издают книгу
6 апр 2007 :
DIMMU BORGIR: видео 'The Serpentine Offering' в сети
3 апр 2007 :
Оригинальную обложку нового альбома DIMMU BORGIR запретили
12 мар 2007 :
Подробности о новом сингле DIMMU BORGIR "The Serpentine Offering"
26 фев 2007 :
Новый сингл DIMMU BORGIR в марте
17 фев 2007 :
DIMMU BORGIR : варианты изданий альбома 'In Sorte Diaboli'
12 фев 2007 :
Объявлен трек-лист нового альбома DIMMU BORGIR
10 фев 2007 :
DIMMU BORGIR выпустят альбом раньше обещанного
12 дек 2006 :
Новый альбом DIMMU BORGIR в мае
23 ноя 2006 :
Обнародовано название нового альбома DIMMU BORGIR
16 ноя 2006 :
DIMMU BORGIR завершили запись нового альбома
3 ноя 2006 :
Silenoz о новом альбоме DIMMU BORGIR
24 окт 2006 :
DIMMU BORGIR: последние новости из студии
19 окт 2006 :
DIMMU BORGIR: последние новости из студии
11 окт 2006 :
DIMMU BORGIR начинают записывать новый альбом
6 июл 2006 :
DIMMU BORGIR: Переиздание "Godless Savage Garden"
15 июн 2006 :
DIMMU BORGIR отправятся в студию в октябре
3 июн 2006 :
Гитарист DIMMU BORGIR уточняет состав группы
14 янв 2006 :
DIMMU BORGIR: новое видео
1 ноя 2005 :
Басист DIMMU BORGIR засветился у DAGOBA
25 сен 2005 :
Новости от DIMMU BORGIR
10 авг 2005 :
DIMMU BORGIR продолжают работать с NUCLEAR BLAST
1 мар 2004 :
DIMMU BORGIR удостоились норвежской Grammy
9 сен 2002 :
Новости от DIMMU BORGIR
14 ноя 2001 :
Dimmu Borgir - концертный альбом и DVD
