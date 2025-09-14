Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Новое видео TESTAMENT 41
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
Новости
*

Dimmu Borgir

14 сен 2025 : 		 DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом

7 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIMMU BORGIR

4 авг 2025 : 		 DIMMU BORGIR работают над новым материалом

29 июн 2025 : 		 DIMMU BORGIR нашли гитариста

25 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR 1998 года

4 дек 2024 : 		 DIMMU BORGIR в студии

19 авг 2024 : 		 GALDER покидает DIMMU BORGIR

2 июл 2024 : 		 Видео полного выступления DIMMU BORGIR

12 май 2024 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом»

2 апр 2024 : 		 ICS VORTEX, MUSTIS и TJODALV присоединились на сцене к DIMMU BORGIR

11 дек 2023 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR против цензуры

7 дек 2023 : 		 У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен

10 ноя 2023 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR

19 окт 2023 : 		 Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR

19 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

17 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

5 янв 2023 : 		 Drum-cam от DIMMU BORGIR

28 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

27 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от DIMMU BORGIR

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

11 авг 2022 : 		 Репетиционный трек от DIMMU BORGIR

1 авг 2022 : 		 DIMMU BORGIR обновили альбом

18 июл 2022 : 		 DEMI LOVATO — о том, как она побывала на концерте DIMMU BORGIR

19 мар 2022 : 		 Демонстрационное видео DIMMU BORGIR

4 янв 2021 : 		 SILENOZ — о новом альбоме DIMMU BORGIR
|||| 14 сен 2025

DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом



Fredrik Nordström опубликовал фотографию с участниками DIMMU BORGIR и подписал ее:

«Запись, сведение и мастеринг готовы. Просто фантастическая работа. Столько удовольствий и столько сложностей. Если вы любите эту группу, то точно не будете разочарованы».






14 сен 2025
dark_medieval_times
Неужели родили альбом
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
