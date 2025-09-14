14 сен 2025



DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом



Fredrik Nordström опубликовал фотографию с участниками DIMMU BORGIR и подписал ее:



«Запись, сведение и мастеринг готовы. Просто фантастическая работа. Столько удовольствий и столько сложностей. Если вы любите эту группу, то точно не будете разочарованы».











