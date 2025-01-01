Вокалист KILLSWITCH ENGAGE выпускает украшения

20 май 2024 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE и бывший вокалист сводятся
10 мар 2024 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «У нас слишком много песен!»
26 фев 2024 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Конечный результат — это кульминация двух лет напряженной работы»
30 янв 2024 :
Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
25 янв 2024 :
Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
24 янв 2024 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE закончил написание текстов
16 янв 2024 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Новый альбом для меня самый сложный»
14 янв 2024 :
HOWARD JONES записал вокал для проекта с гитаристом KILLSWITCH ENGAGE
7 дек 2023 :
Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
14 окт 2023 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом будет во второй половине 2024»
13 сен 2023 :
Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все
28 авг 2023 :
KILLSWITCH ENGAGE поймали лося
25 авг 2023 :
Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
24 авг 2023 :
KILLSWITCH ENGAGE готовы к записи
23 авг 2023 :
Как собрались бывшие из KILLSWITCH ENGAGE
16 авг 2023 :
У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо
15 авг 2023 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание
14 авг 2023 :
Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись
19 июл 2023 :
У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен
2 июл 2023 :
Почему так долго нет альбома KILLSWITCH ENGAGE?
20 июн 2023 :
Будут ли KILLSWITCH ENGAGE отмечать юбилей "The End Of Heartache"
13 июн 2023 :
JOEY BELLADONNA и HOWARD JONES присоединились на сцене к KILLSWITCH ENGAGE
10 май 2023 :
Участники KILLSWITCH ENGAGE вновь мутят вместе
23 фев 2023 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE работает с бывшим
11 фев 2023 :
Демо KILLSWITH ENGAGE готово
26 дек 2022 :
Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE: «Здорово, что я встретил стольких людей!»
23 окт 2022 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE обещает убойный материал
4 июл 2022 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о новом альбоме
6 июн 2022 :
Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE
5 май 2022 :
Фрагмент нового релиза KILLSWITCH ENGAGE
6 апр 2022 :
Концертное видео KILLSWITCH ENGAGE
1 мар 2022 :
KILLSWITCH ENGAGE из тура
16 фев 2022 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE — о концертах в пандемию
15 фев 2022 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE заявил, что JAMES HETFIELD из METALLICA сформировал его как гитариста
1 фев 2022 :
HOWARD JONES выступил с KILLSWITCH ENGAGE
27 янв 2022 :
KILLSWITCH ENGAGE планируют работу над альбомом
18 янв 2022 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Нам нужно вести диалог, чтобы чему-то научиться друг у друга»
18 янв 2022 :
Кавер-версия KILLSWITCH ENGAGE от PAJUT
25 ноя 2021 :
Альбом KILLSWITCH ENGAGE получил платину
1 ноя 2021 :
Басист KILLSWITCH ENGAGE — о разогреве IRON MAIDEN
6 окт 2021 :
KILLSWITCH ENGAGE не начинали работу над альбомом
24 сен 2021 :
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
6 сен 2021 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE — о COVID-депрессии
17 июл 2021 :
KILLSWITCH ENGAGE планируют стрим
26 июн 2021 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Наверху очень много лжецов»
17 июн 2021 :
Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE не ожидал такого успеха своей версии LYNYRD SKYNYRD
16 мар 2021 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «У одного из участников проблемы со здоровьем»
10 фев 2021 :
Басист KILLSWITCH ENGAGE — о виртуальных концертах
4 янв 2021 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE рассуждает о COVID-19
23 дек 2020 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Операция и терапия помогли спасти карьеру»
6 окт 2020 :
Синглы KILLSWITCH ENGAGE получили награду
1 сен 2020 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Если и настал момент для революции, то сейчас!»
1 сен 2020 :
Юбилейная версия дебюта KILLSWITCH ENGAGE выйдет с демо
26 июл 2020 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло отреагировало на убийство Джорджа Флойда»
30 июн 2020 :
KILLSWITCH ENGAGE отмечают юбилей
13 май 2020 :
Карантинное видео от KILLSWITCH ENGAGE
3 май 2020 :
KILLSWITCH ENGAGE выпустили компиляцию
14 апр 2020 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE выпустил песню своего проекта
17 мар 2020 :
HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE
31 авг 2019 :
Успехи в чартах KILLSWITCH ENGAGE
30 авг 2019 :
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
29 авг 2019 :
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
21 авг 2019 :
JESSE LEACH и HOWARD JONES в новом видео KILLSWITCH ENGAGE
5 авг 2019 :
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
17 июл 2019 :
Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE
25 июн 2019 :
Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в августе
20 июн 2019 :
Новый сингл KILLSWITCH ENGAGE появится в конце июня
23 май 2019 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE не хочет отмечать юбилей "The End Of Heartache"
7 май 2019 :
KILLSWITCH ENGAGE завершили мастеринг нового альбома
22 апр 2019 :
Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет осенью
19 фев 2019 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит тур
14 авг 2018 :
HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE
13 авг 2018 :
HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE
25 июн 2018 :
KILLSWITCH ENGAGE работают над 21 треком
5 июн 2018 :
KILLSWITCH ENGAGE на METAL BLADE RECORDS
1 июн 2018 :
KILLSWITCH ENGAGE нашли лейбл
1 май 2018 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE восстанавливается после операции
15 апр 2018 :
HOWARD JONES спел с KILLSWITCH ENGAGE
24 мар 2018 :
Кавер-версия KILLSWITCH ENGAGE от SINS IN VAIN
6 фев 2018 :
KILLSWITCH ENGAGE надеются завершить запись летом
29 янв 2018 :
Вокалист ANTHRAX исполнил DIO с KILLSWITCH ENGAGE
31 авг 2017 :
KILLSWITCH ENGAGE работают над новым материалом
24 апр 2017 :
Фронтмен ANTHRAX исполнил хит DIO вместе с KILLSWITCH ENGAGE
18 апр 2017 :
KILLSWITCH ENGAGE выпускают пиво
13 апр 2017 :
KILLSWITCH ENGAGE выступят в виртуальной реальности
31 мар 2017 :
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
21 мар 2017 :
Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE сотрудничает с бывшим гитаристом SOILWORK
17 мар 2017 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE основал новый проект
14 мар 2017 :
Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
6 дек 2016 :
Фрагмент нового документального фильма KILLSWITCH ENGAGE
21 ноя 2016 :
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
27 окт 2016 :
Новый релиз KILLSWITCH ENGAGE выйдет в ноябре
26 авг 2016 :
Колыбельные от KILLSWITCH ENGAGE
16 июн 2016 :
Музыканты KILLSWITCH ENGAGE бросают топоры
6 июн 2016 :
Профессиональное видео полного выступления KILLSWITCH ENGAGE
19 май 2016 :
KILLSWITCH ENGAGE, TRIVIUM и KVELERTAK померялись силами
15 апр 2016 :
KILLSWITCH ENGAGE выпустят винил с нереализованной песней
21 мар 2016 :
Успехи в чарте KILLSWITCH ENGAGE
17 мар 2016 :
Видео о выступлениях KILLSWITCH ENGAGE
10 мар 2016 :
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
9 мар 2016 :
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
8 мар 2016 :
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
7 мар 2016 :
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
20 фев 2016 :
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
30 янв 2016 :
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
26 янв 2016 :
Трек-лист нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
19 янв 2016 :
Обложка нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
30 дек 2015 :
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
17 дек 2015 :
Название нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
10 дек 2015 :
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
6 ноя 2015 :
Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в марте
8 окт 2015 :
KILLSWITCH ENGAGE завершили запись вокала
2 окт 2015 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Создать новый альбом было одной из самых сложных задач»
23 сен 2015 :
KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме
13 авг 2015 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE вернулся к CAPARISON GUITARS
8 авг 2015 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о фиговых аспектах тура
29 июл 2015 :
KILLSWITCH ENGAGE исполнили новую песню
21 июл 2015 :
KILLSWITCH ENGAGE исполнили новую песню
10 июл 2015 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE завершил запись пяти песен
1 апр 2015 :
Фрагмент нового DVD KILLSWITCH ENGAGE
31 мар 2015 :
KILLSWITCH ENGAGE завершили демо-запись материала для будущего альбома
25 мар 2015 :
KILLSWITCH ENGAGE планируют выпуск DVD
26 фев 2015 :
Фрагмент нового трека KILLSWITCH ENGAGE
17 янв 2015 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE надеется, что новый альбом группы выйдет летом
15 янв 2015 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE об участии в саундтреке "Игры Престолов"
30 дек 2014 :
JESSE LEACH: "Многие люди считают, что я невероятно обогатился, вернувшись в KILLSWITCH ENGAGE"
17 дек 2014 :
KILLSWITCH ENGAGE записали новую песню
31 окт 2014 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о кавер-версии MAZZY STAR: «Если она кого-то бесит, это прекрасно»
15 окт 2014 :
KILLSWITCH ENGAGE начали работать над демо
25 сен 2014 :
KILLSWITCH ENGAGE начали работу над новым материалом
21 июл 2014 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE пропустит ряд концертов
13 фев 2014 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о депрессии
12 фев 2014 :
Один человек скончался из-за передозировки после концерта KILLSWITCH ENGAGE
2 фев 2014 :
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
10 дек 2013 :
KILLSWITCH ENGAGE о номинации на Грэмми
3 дек 2013 :
25 вопросов музыкантам KILLSWITCH ENGAGE
21 окт 2013 :
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
13 окт 2013 :
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
2 авг 2013 :
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
26 июл 2013 :
Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE
10 июн 2013 :
Видео полного концерта KILLSWITCH ENGAGE
30 май 2013 :
KILLSWITCH ENGAGE сделали пожертвования
7 май 2013 :
Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я был в коме три дня»
8 апр 2013 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE рассказал о проекте с вокалистом CANNIBAL CORPSE
26 мар 2013 :
Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE доступен для прослушивания
19 мар 2013 :
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
9 мар 2013 :
Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE вместе с участниками ALL SHALL PERISH, DEVOLVED в новом проекте
28 фев 2013 :
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
6 фев 2013 :
Видео с текстом от KILLSWITCH ENGAGE
31 янв 2013 :
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
8 янв 2013 :
Детали нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
28 дек 2012 :
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
26 дек 2012 :
Басист KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме
17 дек 2012 :
Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE выйдет в апреле
19 ноя 2012 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE говорит, что «утёкшая в сеть» песня не дает представления об альбоме
15 ноя 2012 :
ANDY SNEAP будет сводить новый альбом KILLSWITCH ENGAGE
10 ноя 2012 :
JESSE LEACH завершил запись вокала для нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
20 авг 2012 :
Басист KILLSWITCH ENGAGE: «Наш вокалист не уходил»
16 авг 2012 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE сказал, что утечка новой песни произошла из-за «идиота» с лейбла
23 июл 2012 :
KILLSWITCH ENGAGE исполнили новый трек
17 июл 2012 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о новом диске
6 июл 2012 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о вокалисте LAMB OF GOD
24 июн 2012 :
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
3 июн 2012 :
Видео полного концерта KILLSWITCH ENGAGE с Rock Am Ring
2 июн 2012 :
Видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
24 апр 2012 :
KILLSWITCH ENGAGE отыграли первое шоу с вернувшимся JESSE LEACH'ом
7 фев 2012 :
JESSE LEACH вновь в KILLSWITCH ENGAGE
31 янв 2012 :
JESSE LEACH станет вокалистом KILLSWITCH ENGAGE?
8 янв 2012 :
Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE о своем уходе
5 янв 2012 :
KILLSWITCH ENGAGE расстались с вокалистом
2 дек 2011 :
У KILLSWITCH ENGAGE готово восемь песен
28 авг 2011 :
KILLSWITCH ENGAGE начали работу над альбомом
26 май 2010 :
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE
25 май 2010 :
KILLSWITCH ENGAGE отдали дань уважения DIO на концерте
15 мар 2010 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE заявил, что хотел бы продюсировать следующий альбом METALLICA
1 мар 2010 :
Новая песня KILLSWITCH ENGAGE
11 фев 2010 :
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE вынужден пропустить тур
23 июн 2009 :
Новый альбом KILLSWITCH ENGAGE целиком выложен на MySpace
8 июн 2009 :
Новое видео KILLSWITCH ENGAGE в сети
23 май 2009 :
Опубликован трек-лист нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
16 апр 2009 :
Информация о новом альбоме KILLSWITCH ENGAGE
7 сен 2008 :
KILLSWITCH ENGAGE засядут в студию в октябре
9 авг 2007 :
KILLSWITCH ENGAGE: гитарист покинул группу
1 авг 2007 :
KILLSWITCH ENGAGE : специальное издание альбома 'As Daylight Dies'
24 фев 2007 :
KILLSWITCH ENGAGE в марте приступят к съемкам видео
7 ноя 2006 :
Видео KILLSWITCH ENGAGE "My Curse" в сети
18 окт 2006 :
Новый трек KILLSWITCH ENGAGE в сети
28 авг 2006 :
Название и дата выхода нового альбома KILLSWITCH ENGAGE
15 окт 2005 :
KILLSWITCH ENGAGE обнародовали треклист нового DVD
16 июл 2002 :
Killwitch Engage – новый вокалист.
