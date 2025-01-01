Arts
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE выпускает украшения



JESSE LEACH в пятницу, 10 октября 2025 года, приедет в Йорк, Великобритания, чтобы официально представить свою линию ювелирных украшений в сотрудничестве с Black Feather Design на выставке Nox Of York. День начнется с онлайн-сессии вопросов и ответов, которая будет организована Kerrang! и Steve Beebee из Planet Rock в Бедерн-холле, на Бартл-Гарт, недалеко от Гудрамгейт.

Это будет отличный шанс для фанатов получить представление о Jesse. В конце у них будет возможность задать свои вопросы, а затем он приедет в Nox Of York (примерно в 100 метрах от отеля, на Гудрамгейт), где состоится официальная презентация ювелирных изделий и автограф-сессия, на которой преданные поклонники смогут встретиться с иконой металла.

Ханна из Nox впервые познакомилась с Jesse в 2023 году, когда они были хедлайнерами британского фестиваля Bloodstock Open Air, где она часто работает в качестве связующего звена с артистами.

«Работать с Jesse над этим проектом в течение последних двух лет было настоящей честью. Его творческий подход и терпение в процессе работы были невероятно ценными, и мы очень гордимся тем, что нам доверили такое особенное изделие».

Jesse прокомментировал это так: «Для меня большая честь рассказать о выпуске моей первой в истории фирменной подвески».

На веб-сайте Nox Of York это мероприятие уже продается по цене 15 фунтов стерлингов за билет, а количество мест ограничено — 50 человек. Открытие дверей с 10:30 утра, а мероприятие начнется в 11 утра и продлится примерно один час.




