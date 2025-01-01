Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 101
*Новое видео TESTAMENT 50
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 19
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
Hooded Menace

15 сен 2025 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от HOODED MENACE

26 авг 2025 : 		 Новая песня HOODED MENACE

5 авг 2025 : 		 Новое видео HOODED MENACE

17 мар 2023 : 		 HOODED MENACE остались на Season Of Mist

27 авг 2021 : 		 Новый альбом HOODED MENACE доступен для прослушивания

29 июл 2021 : 		 Новая песня HOODED MENACE

24 июн 2021 : 		 Новая песня HOODED MENACE

5 ноя 2020 : 		 HOODED MENACE в студии

31 янв 2018 : 		 Новый альбом HOODED MENACE доступен для прослушивания

27 окт 2015 : 		 Новый альбом HOODED MENACE доступен для прослушивания

12 окт 2015 : 		 Новая песня HOODED MENACE

28 авг 2015 : 		 Новый альбом HOODED MENACE выйдет в октябре

12 мар 2015 : 		 HOODED MENACE готовы к студийной работе

26 ноя 2014 : 		 Сборник синглов HOODED MENACE выйдет в декабре

1 окт 2012 : 		 Новое видео HOODED MENACE

12 сен 2012 : 		 Новая песня HOODED MENACE

6 сен 2012 : 		 Семплы новых песен HOODED MENACE

25 авг 2012 : 		 Видео с текстом от HOODED MENACE

25 июл 2012 : 		 Новая песня HOODED MENACE

22 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома HOODED MENACE

25 июн 2011 : 		 HOODED MENACE на RELAPSE RECORDS

27 янв 2010 : 		 HOODED MENACE завершили запись нового альбома
Кавер-версия DURAN DURAN от HOODED MENACE



HOODED MENACE представили видео на собственное прочтение хита DURAN DURAN Save a Prayer




просмотров: 91

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
