Stossgebet, новое концертное видео POWERWOLF, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза Wildlive (Live At Olympiahalle), выход которого намечен на 27 февраля на Napalm Records в следующих вариантах:
– 4-LP Vinyl Box Marbled Sun Yellow/Red: 2-LP Gatefold (Live At Olympiahalle) + 2-LP Gatefold (Live in Oberhausen 2022) – Napalm Records Mailorder Only (strictly limited)
– 2-LP Gatefold Silver (Live At Olympiahalle) – Napalm Records Mailorder Only (strictly limited)
– 1 x Blu-ray + 1 x DVD + 2-CD Mediabook (48p) (Live At Olympiahalle)
– 2-CD Digipac (24p) (Live At Olympiahalle)
– 2-LP Gatefold BLACK (Live At Olympiahalle)
– 1 x Blu-ray + 1 x DVD + 4-CD Earbook (96p) ( Live At Olympiahalle + Live in Oberhausen 2022)
– Digital Album
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет