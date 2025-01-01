Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 101
*Новое видео TESTAMENT 50
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 19
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
TOP5
*

Powerwolf

*



15 сен 2025 : 		 Концертное видео POWERWOLF

20 июн 2025 : 		 Видео полного выступления POWERWOLF

6 июн 2025 : 		 Концертный релиз POWERWOLF выйдет весной

31 май 2025 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

9 дек 2024 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

14 сен 2024 : 		 Видео полного выступления POWERWOLF

6 сен 2024 : 		 POWERWOLF открыли тур

5 авг 2024 : 		 POWERWOLF стали первыми в Германии

26 июл 2024 : 		 Новое видео POWERWOLF

21 июн 2024 : 		 Новое видео POWERWOLF

17 май 2024 : 		 Новое видео POWERWOLF

5 апр 2024 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет летом

1 апр 2024 : 		 Название нового альбома POWERWOLF

22 фев 2024 : 		 POWERWOLF завершили запись

4 дек 2023 : 		 POWERWOLF поздравили OZZY OSBOURNE

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления POWERWOLF

20 июн 2023 : 		 Профессиональное полного выступления POWERWOLF

28 фев 2023 : 		 Новое видео POWERWOLF

3 фев 2023 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от POWERWOLF

11 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления POWERWOLF

29 ноя 2022 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет весной

14 ноя 2022 : 		 Новый трек POWERWOLF

3 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

12 окт 2022 : 		 Новое видео POWERWOLF

23 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF
Концертное видео POWERWOLF



Stossgebet, новое концертное видео POWERWOLF, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза Wildlive (Live At Olympiahalle), выход которого намечен на 27 февраля на Napalm Records в следующих вариантах:

– 4-LP Vinyl Box Marbled Sun Yellow/Red: 2-LP Gatefold (Live At Olympiahalle) + 2-LP Gatefold (Live in Oberhausen 2022) – Napalm Records Mailorder Only (strictly limited)
– 2-LP Gatefold Silver (Live At Olympiahalle) – Napalm Records Mailorder Only (strictly limited)
– 1 x Blu-ray + 1 x DVD + 2-CD Mediabook (48p) (Live At Olympiahalle)
– 2-CD Digipac (24p) (Live At Olympiahalle)
– 2-LP Gatefold BLACK (Live At Olympiahalle)
– 1 x Blu-ray + 1 x DVD + 4-CD Earbook (96p) ( Live At Olympiahalle + Live in Oberhausen 2022)
– Digital Album




просмотров: 94

