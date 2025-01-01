Arts
Новости
Waldgeflüster

сегодня

Новая песня WALDERFLüSTER



Crusade in the Dark, новая песня группы Waldgeflüster, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Knochengesänge II, выход которого намечен на седьмое ноября:

Трек-лист Knochengesänge I:

Krähenpsalme (feat. Austin Lunn of PANOPTICON)
Bamberg, 20. Juni
Der kleinste König und sein Architekt
Von Hypnos und Thanatos
Lethe – Der Fluch des Schaffenden (feat. Alboin of EÏS)
Knochengesang
The Parting Glass

Трек-лист Knochengesänge II:

Das Klagelied der Krähen
Frankfurt, 19. März
The Little King and His Architect (feat. Austin Lunn on drums)
Crusade in the Dark
In Lethes Fluten
Singing of Bones
The Parting Glass




просмотров: 61

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
