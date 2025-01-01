Новый альбом SISTER выйдет осенью

SISTER выпустят новую пластинку, получившую название The Way We Fall, 21 ноября на Creating Evil Art. Продюсером материала выступал Jona Tee (H.E.A.T, New Horizon). Он будет доступен на лимитированном белом виниле, в цифровом варианте и на CD:
“The Way We Fall”
“Howling Hell”
“Tanz Der Toten”
“Blood Sacrifice”
“Let Me Be Your Demon”
“Blinded And Buried”
“Rose Red”
“Die To Live”
“Mortal Sin”
“When She Dies”
