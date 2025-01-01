Arts
Новости
*

Sister

*



17 сен 2025 : 		 Новый альбом SISTER выйдет осенью

27 май 2025 : 		 Новое видео SISTER

31 мар 2025 : 		 Новое видео SISTER

29 янв 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SISTER

11 апр 2017 : 		 Новое видео SISTER

16 ноя 2016 : 		 Новая песня SISTER

14 окт 2016 : 		 Новое видео SISTER

25 сен 2014 : 		 SISTER о новом ЕР

29 янв 2014 : 		 Новое видео SISTER

9 янв 2014 : 		 Новая песня SISTER

11 дек 2013 : 		 Новый альбом SISTER выйдет в январе

29 окт 2013 : 		 Новое видео SISTER

28 мар 2012 : 		 Новое видео SISTER

19 ноя 2011 : 		 Новое видео SISTER

11 сен 2011 : 		 Новое видео SISTER
Новый альбом SISTER выйдет осенью



SISTER выпустят новую пластинку, получившую название The Way We Fall, 21 ноября на Creating Evil Art. Продюсером материала выступал Jona Tee (H.E.A.T, New Horizon). Он будет доступен на лимитированном белом виниле, в цифровом варианте и на CD:

“The Way We Fall”
“Howling Hell”
“Tanz Der Toten”
“Blood Sacrifice”
“Let Me Be Your Demon”
“Blinded And Buried”
“Rose Red”
“Die To Live”
“Mortal Sin”
“When She Dies”




просмотров: 50

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
