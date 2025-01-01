Arts
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 55
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 31
*Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify? 20
Профессиональное видео полного выступления SAVAGE LANDS



Профессиональное видео полного выступления SAVAGE LANDS, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2024, доступно для просмотра ниже:

Last Howl
Rulin Queen
Black Rock Heart (with Chloe Trujillo)
Whole Lotta Rosie (AC/DC cover)
Vision of Life
Never be up
No Remedy
Addict
Roots Bloody Roots (Sepultura cover) (with Andreas Kisser) (With Shane Embury and many more)




просмотров: 108

