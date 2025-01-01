Профессиональное видео полного выступления SAVAGE LANDS
Профессиональное видео полного выступления SAVAGE LANDS, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2024, доступно для просмотра ниже:
Last Howl
Rulin Queen
Black Rock Heart (with Chloe Trujillo)
Whole Lotta Rosie (AC/DC cover)
Vision of Life
Never be up
No Remedy
Addict
Roots Bloody Roots (Sepultura cover) (with Andreas Kisser) (With Shane Embury and many more)
