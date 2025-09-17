Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 60
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 18
*

Hypocrisy

*



17 сен 2025 : 		 Переиздания HYPOCRISY выйдут осенью

21 окт 2024 : 		 Переиздания HYPOCRISY выйдут зимой

29 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY

26 окт 2023 : 		 HYPOCRISY об "Into The Abyss"

19 окт 2023 : 		 HYPOCRISY о Hypocrisy

8 окт 2023 : 		 HYPOCRISY о "The Final Chapter"

26 авг 2023 : 		 HYPOCRISY на Hellfest Open Air 2023

19 июн 2023 : 		 У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ

9 июн 2023 : 		 Новое видео HYPOCRISY

29 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления HYPOCRISY

18 мар 2023 : 		 Переиздания HYPOCRISY весной

3 авг 2022 : 		 Лидер HYPOCRISY — о том, почему он стал вокалистом

16 май 2022 : 		 HYPOCRISY репетируют "Eraser"

13 апр 2022 : 		 Барабанщик THE CROWN в HYPOCRISY

5 апр 2022 : 		 HYPOCRISY расстались с барабанщиком

28 дек 2021 : 		 HYPOCRISY в Софии

30 ноя 2021 : 		 Новый альбом HYPOCRISY доступен для прослушивания

28 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY: «Приму дозу перед туром»

26 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

8 ноя 2021 : 		 Лидер HYPOCRISY — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

2 окт 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

10 сен 2021 : 		 Новое видео HYPOCRISY

27 мар 2021 : 		 HYPOCRISY завершили работу над новым альбомом

3 янв 2021 : 		 HYPOCRISY летом

21 май 2018 : 		 Peter Tägtgren надеется закончить работу над следующим альбомом HYPOCRISY этим летом
Переиздания HYPOCRISY выйдут осенью



Четвертая часть переизданий HYPOCRISY намечена на седьмое ноября — на CD и виниле с рядом ранее нереализованных демо будут выпущены альбомы Virus и A Taste Of Extreme Divinity.






17 сен 2025
P
Papa
На торрентах и в Яндексе есть
 |||
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
