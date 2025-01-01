Перезаписанный трек ALCATRAZZ

“Hiroshima Mon Amour (2025)”, римейк классической песни ALCATRAZZ, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового релиза Prior Convictions:
“Transylvanian Requiem” (new song)
“Stand And Wait Your Turn” (new song”
“Jet To Jet (2025)”
“Starr Carr Lane (2025)”
“Hiroshima Mon Amour (2025)”
“Island In The Sun (2025)”
“Too Young To Die, Too Drunk To Live (2025)”
“God Blessed Video (2025)”
“Skyfire (2025)”
“General Hospital (2025)”
“Kree Nakoorie (2025)”
