Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 55
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 31
*Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify? 20
Новости
TOP5
*

Alcatrazz

*



16 сен 2025 : 		 Перезаписанный трек ALCATRAZZ

2 авг 2025 : 		 Перезаписанный трек ALCATRAZZ

3 июн 2025 : 		 ALCATRAZZ перезаписали классику

31 май 2025 : 		 ALCATRAZZ перезаписали классику

14 май 2025 : 		 ALCATRAZZ выпустят новый альбом в 2026 году

21 янв 2024 : 		 Участники ALCATRAZZ отправили Graham'a Bonnet'a с подружкой Кху-Ям

18 май 2023 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

22 мар 2023 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

7 фев 2023 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

15 авг 2022 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

17 мар 2022 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

7 фев 2022 : 		 Концертное видео ALCATRAZZ 1984 года

14 окт 2021 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

29 авг 2021 : 		 Новая песня ALCATRAZZ

23 июл 2021 : 		 Новая песня ALCATRAZZ

14 июн 2021 : 		 Трейлер нового альбома ALCATRAZZ

4 июн 2021 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

9 дек 2020 : 		 GRAHAM BONNET проясняет за ALCATRAZZ

6 дек 2020 : 		 Бывший вокалист ALCATRAZZ: «Фиг-Вам!»

4 дек 2020 : 		 ALCATRAZZ: Graham ↓ Doogie ↑

19 авг 2020 : 		 Звал ли GRAHAM BONNET YNGWIE MALMSTEEN в ALCATRAZZ

2 авг 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

11 июл 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

14 июн 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

6 май 2020 : 		 Новый альбом ALCATRAZZ выйдет летом

20 янв 2020 : 		 В ALCATRAZZ вернулся басист
Перезаписанный трек ALCATRAZZ



zoom
“Hiroshima Mon Amour (2025)”, римейк классической песни ALCATRAZZ, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового релиза Prior Convictions:

“Transylvanian Requiem” (new song)
“Stand And Wait Your Turn” (new song”
“Jet To Jet (2025)”
“Starr Carr Lane (2025)”
“Hiroshima Mon Amour (2025)”
“Island In The Sun (2025)”
“Too Young To Die, Too Drunk To Live (2025)”
“God Blessed Video (2025)”
“Skyfire (2025)”
“General Hospital (2025)”
“Kree Nakoorie (2025)”




просмотров: 81

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
