Новости
*Новое видео TESTAMENT 78
*Умер вокалист AT THE GATES 29
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 20
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*

Time's Forgotten

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
|||| сегодня

Новое видео TIME’S FORGOTTEN



“Alight,” новое видео TIME’S FORGOTTEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Songs Of Awakening, релиз которого намечен на четвертое октября на Melodic Revolution Records:

The Shallow And The Deep
Places Of Healing
Departure
Nighttime
Sidewalk Hero
Alight
Surrender
Forgiveness




просмотров: 77

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
