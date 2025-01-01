Arts
Burned In Effigy

Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
Новое видео BURNED IN EFFIGY



zoom
"Masquerade", новое видео группы BURNED IN EFFIGY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tyrannus Aeternum, выходящего 31 октября:

Befouled Benefaction
Retribution
Masquerade
Procession
Wage Of Exile
Sacrificial Seance
Monstrosity Reborn
Gallows Hymn
The Racking
Crown Crusher
Citadel




