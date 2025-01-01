Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 57
*Умер вокалист AT THE GATES 24
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 18
Spock's Beard

17 сен 2025 : 		 Новая песня SPOCK'S BEARD

4 ноя 2023 : 		 NICK D’VIRGILIO представляет винил SPOCK'S BEARD

18 май 2018 : 		 Лирик-видео SPOCK'S BEARD

8 май 2018 : 		 Документальное видео от SPOCK'S BEARD

7 апр 2018 : 		 Новое видео SPOCK'S BEARD

2 мар 2018 : 		 Новый альбом SPOCK'S BEARD выйдет весной

19 окт 2017 : 		 Фрагмент нового DVD SPOCK’S BEARD

26 сен 2017 : 		 Фрагмент нового DVD SPOCK’S BEARD

13 сен 2017 : 		 Трейлер нового релиза SPOCK’S BEARD

30 мар 2017 : 		 Оригинальный барабанщик SPOCK’S BEARD запишет партии для нового альбома

9 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового трека SPOCK’S BEARD

4 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от SPOCK'S BEARD

11 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SPOCK'S BEARD

23 июл 2015 : 		 Видео с текстом от SPOCK'S BEARD

2 июл 2015 : 		 Новая песня SPOCK'S BEARD

18 июн 2015 : 		 Новый альбом SPOCK'S BEARD выйдет в августе

2 мар 2015 : 		 Ударник SPOCK'S BEARD: Леонард Нимой и его связь с происхождением названия группы

4 окт 2014 : 		 Новый альбом SPOCK’S BEARD выйдет в 2015

19 июн 2013 : 		 Новое видео SPOCK'S BEARD

23 мар 2013 : 		 Видео с текстом от SPOCK'S BEARD

30 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SPOCK'S BEARD

2 дек 2012 : 		 Новый альбом SPOCK'S BEARD выйдет в марте

12 сен 2010 : 		 Новый альбом SPOCK'S BEARD выйдет в сентябре
Новая песня SPOCK'S BEARD



Invisible, новая песня SPOCK'S BEARD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома The Archaeoptimist, выход которого намечен на 21 ноября в следующих вариантах:

– 2LP red vinyl gatefold edition
– 2LP black vinyl gatefold edition
– 2 Disc CD/DVD edition of The Archaeoptimist, features 5.1 & hi-res 24/48 stereo mixes and is presented as a digipack CD including an 8-page printed lyric booklet
– digipack CD, includes a 12-page printed lyric booklet

Трек-лист:

“Invisible”
“Electric Monk”
“Afourthoughts”
“St. Jerome In The Wilderness”
“The Archaeoptimist”
“Next Step”




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
