Invisible, новая песня SPOCK'S BEARD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома The Archaeoptimist, выход которого намечен на 21 ноября в следующих вариантах:
– 2LP red vinyl gatefold edition
– 2LP black vinyl gatefold edition
– 2 Disc CD/DVD edition of The Archaeoptimist, features 5.1 & hi-res 24/48 stereo mixes and is presented as a digipack CD including an 8-page printed lyric booklet
– digipack CD, includes a 12-page printed lyric booklet
Трек-лист:
“Invisible”
“Electric Monk”
“Afourthoughts”
“St. Jerome In The Wilderness”
“The Archaeoptimist”
“Next Step”
